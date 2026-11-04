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Meteo, in arrivo un nuovo peggioramento. Domenica migliora

Sabato instabile con piogge sparse, domenica più stabile soprattutto al Centro-Nord. Da lunedì venti meridionali e temperature in graduale aumento.
Tendenza4 Novembre 2026 - ore 13:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Sabato 7, cielo in prevalenza nuvoloso, salvo ampie schiarite possibili fin dal mattino in Sardegna. Nella prima parte della giornata la probabilità di deboli precipitazioni sarà maggiore sulla Lombardia (con nevicate oltre i 1500 m circa), sull’Emilia-Romagna, sul Lazio e sui settori tirrenici delle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio sono previste schiarite in Piemonte e sulla Liguria; qualche pioggia sarà possibile soprattutto sulle Marche settentrionali, in Romagna, in Calabria e nel nord-est della Sicilia. Venti per lo più deboli. Temperature prossime alla norma.

Per domenica 8, i modelli più aggiornati suggeriscono una tendenza all’aumento della pressione sull’area del Mediterraneo e, di conseguenza, si prospettano condizioni di tempo più stabile, particolarmente sulle regioni centro-settentrionali. Possibili residue condizioni di variabilità al Sud, specie al mattino e sulla Puglia meridionale. Temperature massime in leggero rialzo.

Per l’inizio della prossima settimana, nello scenario più probabile, sull’Italia prevarranno venti meridionali, con apporto di aria molto mite e conseguente rialzo delle temperature. Da mercoledì, l’approfondimento di una saccatura sull’Europa occidentale potrebbe favorire l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche alle regioni centro-settentrionali italiane.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Novembre ore 13:51

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