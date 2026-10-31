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Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge

Dopo il forte maltempo di domenica e lunedì, da martedì si conferma un miglioramento (ma non tornano sole diffuso e clima mite!)
Tendenza31 Ottobre 2026 - ore 11:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza31 Ottobre 2026 - ore 11:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo il forte maltempo atteso per domenica 1 e lunedì 2 novembre, quando una intensa circolazione ciclonica porterà sull'Italia molte piogge, vento forte e temperature anche sotto la media stagionale, gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che martedì il vortice ciclonico si allontanerà verso la Grecia, consentendo un miglioramento del tempo anche al Sud, anche se non mancheranno un po’ di piogge residue. Da mercoledì, poi, si profilano condizioni in generale più stabili e asciutte per buona parte del Paese.

La tendenza meteo da martedì 3 novembre

Martedì la situazione sarà in deciso miglioramento al Sud grazie allontanamento dell’intenso vortice ciclonico; da segnalare residue e isolate piogge a inizio giornata in Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. La ventilazione si attenuerà gradualmente: fino a metà giornata risulterà ancora moderata o localmente forte ma con tendenza a diventare debole in serata. Le temperature massime diurne saranno in rialzo al Centro-Sud; valori per lo più tra 14 e 16 gradi al Nord, fino a 17-18 in Liguria e regioni tirreniche e picchi di 20 in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nei giorni successivi della settimana la circolazione a grande scala sull’Europa vedrà l’insistenza di un robusto e vasto anticiclone alle alte latitudini (centrato nella fascia tra l’Islanda, in nord delle Isole Britanniche e il sud della penisola scandinava) e la presenza di una circolazione di bassa pressione sull’Europa sud-occidentale (tra Francia e Spagna) che al massimo riuscirà ad influenzare marginalmente il tempo sulle nostre due Isole maggiori con possibili piogge e venti intensi di Scirocco sui nostri mari di ponente. Nel resto d’Italia la situazione dovrebbe rimanere tranquilla e stabile, ma con giornate che non saranno molto soleggiate, soprattutto nell’estremo Nord-Ovest, in Emilia Romagna e regioni adriatiche per effetto di correnti orientali in arrivo dai Balcani, che manterranno in queste zone un clima ancora relativamente freddo per il periodo, e porteranno nubi che stando alle attuali proiezioni saranno in generale innocue, non associate a precipitazioni di rilievo. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli e la durata di questa fase più stabile.

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Ultimo aggiornamento Sabato 31 Ottobre ore 20:08

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