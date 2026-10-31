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Meteo, Ognissanti con forte maltempo e possibili nubifragi: le zone più a rischio domenica 1 novembre e lunedì 2

Un vortice ciclonico attraverserà l'Italia tra domenica 1 e lunedì 2 novembre: porterà forte maltempo, con rischio di nubifragi, e venti intensi e freddi
Previsione31 Ottobre 2026 - ore 12:27 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione31 Ottobre 2026 - ore 12:27 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione che oggi sta portando maltempo al Centro-Sud si allontanerà dall’Italia alla fine della giornata, ma subito alle sue spalle arriverà un altro vortice di bassa pressione (perturbazione numero 1 di novembre). Tra la domenica di Ognissanti e lunedì 2 novembre la nuova intensa perturbazione porterà sul nostro Paese condizioni di maltempo diffuso, insieme a venti molto forti e un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno ovunque al di sotto delle medie stagionali. In particolare sono attese piogge diffuse e anche intense, con il pericolo di nubifragi e locali allagamenti, soprattutto lungo il medio Adriatico, al Sud e nelle Isole ma, almeno nella giornata di domani, qualche pioggia raggiungerà anche il Nord e il medio versante tirrenico.

Le previsioni meteo per domenica 1 novembre, giorno di Ognissanti

Domani nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno alcune temporanee schiarite. Piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; a carattere più isolato qualche pioggia, nel corso del giorno, anche su Piemonte, Lombardia, Emilia e Romagna, con nevicate sui rilievi oltre 1300-1600 metri.
Temperature massime in diminuzione, quasi dappertutto comprese tra 11 e 20 gradi, in generale al di sotto della norma. Ventoso per venti dai quadranti settentrionali, intensi soprattutto su medio e alto Adriatico, medio Tirreno e Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 2 novembre 

Lunedì prevalenza di tempo soleggiato al Nord e Toscana. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su Venezie e Sardegna: piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise e Sud Peninsulare; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Romagna, Sicilia e sud della Sardegna.
Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole: valori comunque ancora in generale al di sotto della norma. Venti intensi, per lo più dai quadranti settentrionali, al Centro-Sud e Isole, con raffiche anche a 80-90 km/h.

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Ultimo aggiornamento Sabato 31 Ottobre ore 20:08

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