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Meteo, oggi, sabato 31 ottobre, perturbazione n.7 in transito

Tempo a tratti instabile in diversi settori del Centro-Sud e delle Isole, insieme ad un primo lieve calo delle temperature. Seguirà un'acuta fase perturbata
Previsione31 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un primo impulso freddo (perturbazione n. 7 di ottobre) ha raggiunto l’Italia, ci abbandonerà entro la fine di oggi, sabato 31 ottobre, determinando una fase di maggiore variabilità, con un tempo a tratti instabile in diversi settori del Centro-Sud e delle Isole maggiori, insieme ad un primo lieve calo delle temperature.

A seguire, tra domani e lunedì 2, un secondo e più attivo impulso freddo investirà il Mediterraneo centrale. Il contrasto acceso con le acque relativamente ancora calde dei nostri mari favorirà la formazione di una circolazione ciclonica in approfondimento ad ovest della Corsica e in successivo scivolamento verso la Sicilia (perturbazione n. 1 di novembre).

Ne conseguirà una breve ma acuta fase perturbata sulle regioni centro-meridionali, associata a precipitazioni localmente abbondanti (non si escludono nubifragi e criticità), un marcato rinforzo della ventilazione (fino a burrascosa) e del moto ondoso dei mari. Il raffreddamento sarà più marcato, con temperature destinate a portarsi anche sensibilmente al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 31 ottobre

Sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulle Isole maggiori condizioni di tempo instabile, con nuvolosità a tratti densa, associata ad alcune precipitazioni: sparse, intermittenti, anche sotto forma di locali rovesci, occasionalmente temporaleschi al Sud. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Temperature massime diurne stazionarie o in lieve diminuzione lungo l’Adriatico: valori per lo più tra 15 e 21 °C. Venti fino a moderati da nord o nord-est intorno alla Sardegna e sui mari del Centro-Nord, che risulteranno per lo più mossi; al Sud e sulla Sicilia venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica primo novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio condizioni di spiccata variabilità, con passaggi nuvolosi a tratti estesi intervallati da schiarite, più ampie e durature a partire dal tardo pomeriggio-sera. Non si escludono isolate e brevi precipitazioni al Nord-Est e lungo la fascia prealpina del Nord-Ovest. Tempo variabile anche sulle Isole maggiori, ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio. Altrove cielo nuvoloso e molto nuvoloso sin dal mattino con precipitazioni sparse, intermittenti: possibili rovesci e locali temporali.

Temperature massime in generale diminuzione, ad eccezione della Sicilia, più sensibile sul medio e alto Adriatico. Valori diffusamente inferiori alla norma. Venti settentrionali in progressivo marcato rinforzo. Mari da mossi a molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 31 Ottobre ore 09:52

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