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Meteo: nel weekend di Ognissanti irruzione fredda e assaggio d'inverno!

La tendenza meteo per Ognissanti, che segna appunto l'inizio di novembre, vede un'irruzione fredda su parte del Paese con valori quasi invernali.
Tendenza28 Ottobre 2026 - ore 12:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’evoluzione delle condizioni meteo per il weekend di Ognissanti è ancora caratterizzata da una insufficiente affidabilità e quindi soggetta a variazioni nei prossimi aggiornamenti, soprattutto riguardo le precipitazioni.

I dati aggiornati comunque vedono da venerdì 30 l’indebolimento dell’alta pressione nel Mediterraneo centrale e sull’Italia, con l’arrivo di un flusso di correnti orientali di aria fredda nei giorni successivi. L’anticiclone che andrà a rinforzarsi sull’Europa occidentale, infatti, spingerà una massa d’aria fredda di origine polare dal Nord Europa verso i Balcani, dove si preannuncia un’importante anomalia termica, con temperature invernali.

Anche il nostro Paese risentirà di questa irruzione fredda, con temperature ben inferiori alla media dal fine settimana e probabilmente nel corso della prima settimana di novembre, che potrebbe avere in molte regioni caratteristiche termiche da inizio inverno, in particolare in quelle del versante adriatico e al Sud. In questo cambio di scenario le precipitazioni, anche in forma di rovesci e temporali, saranno probabili sabato 31 sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole; domenica 1 novembre più diffuse al centro-Sud e in Sicilia (tranne in Umbria e Toscana), spingendosi fino alla Romagna, ma possibili anche in Piemonte e nelle Prealpi centrali.

Lunedì 2 precipitazioni più intense sul medio e basso versante adriatico. I venti saranno in prevalenza nordorientali o settentrionali, moderati o forti a partire da sabato, molto forti tra domenica e lunedì.

Nel fine settimana di Ognissanti piogge al Centro-Sud e temperature in diminuzione: la tendenza meteo

In dettaglio, sabato avremo rovesci e isolati temporali possibili fin dal mattino in Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici di Calabria e Sicilia, Sardegna nordorientale. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi in gran parte del Sud e delle Isole; più isolati sul medio Adriatico. Nel resto del Paese prevalenza di schiarite, con qualche addensamento di nubi basse al mattino in pianura padana e nuvolosità su Alpi e Prealpi del Nord-Ovest.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, più marcato nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti moderati da nordest su regioni centrali e medio Adriatico, alto Tirreno e Sardegna, con mari mossi. 

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Ottobre ore 16:44

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