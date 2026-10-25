Meteo: fino a giovedì 29 stabilità e clima mite! Svolta a Ognissanti?

Durante i primi giorni della settimana l’Italia subirà molto probabilmente l’influsso di un campo di alta pressione. Le temperature saranno di qualche grado superiori alla norma al Nord, in Sardegna e sui settori occidentali della penisola.

Mercoledì 28 giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni italiane: il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, fatto salvo per annuvolamenti modesti a carattere locale o per il passaggio di strati ad alta quota. Venti moderati settentrionali in Puglia, sul mar Ionio e sul basso Adriatico, per lo più deboli altrove. Rispetto al giorno precedente le temperature saranno in leggero calo sulle regioni meridionali.

A ridosso del weekend di Ognissanti è probabile un calo delle temperature e il ritorno delle piogge al Sud: la tendenza meteo

La situazione di stabilità dovrebbe persistere anche giovedì 29, mentre tra venerdì 30 e sabato 31 una circolazione di aria fresca attiva sull’Europa orientale potrebbe avvicinarsi al nostro Paese determinato un moderato calo delle temperature, soprattutto sulle regioni del versante adriatico. La probabilità di pioggia sarà in aumento soprattutto sabato su parte del Sud, sulle regioni adriatiche centrali e in Sicilia.