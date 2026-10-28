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Meteo: 28-29 ottobre ancora con tempo asciutto! Svolta da venerdì 30

Oggi (28 ottobre ) e giovedì 29 insiste l'alta pressione sull'Italia, dunque tempo stabile e clima mite. Da venerdì 30 può cambiare qualcosa.
Previsione28 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Oggi (mercoledì 28 ottobre) e domani (giovedì 29) l’alta pressione occuperà stabilmente l'Italia, tenendo lontane le perturbazioni e garantendo quindi prevalenza di tempo soleggiato e asciutto, mentre la massa d’aria relativamente calda trascinata sul nostro Paese renderà le giornate relativamente miti, con temperature al di sopra della norma soprattutto al Nord: in particolare sull’Arco Alpino lo zero termico si posizionerà a quote insolitamente alte, attorno ai 3500/4000 metri. La stabilità atmosferica favorirà anche la formazione di qualche nebbia, nelle ore notturne, sulle pianure del Nord.

Nell’ultima parte della settimana, già da venerdì 30, è atteso invece un aumento dell’instabilità, a causa di correnti fredde che, provenienti dai Balcani, favoriranno il ritorno di qualche pioggia soprattutto al Sud e regioni centrali adriatiche, mentre le temperature si abbasseranno in gran parte d’Italia. 

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 28 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Nordest, regioni centrali e Sardegna, comunque in generale senza piogge; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in lieve crescita nelle regioni settentrionali, in leggero calo invece al Sud: valori in generale nella norma o leggermente al di sopra. Ventoso su Ionio e Adriatico per venti di Tramontana o Maestrale, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per domani, giovedì 29 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato, nonostante il transito di un po’ di nubi innocue a partire dal Nord, in spostamento verso il Centro e parte del Sud fra pomeriggio e sera; resta scarso il rischio di precipitazioni. Non si esclude la formazione di nebbie in banchi in Val Padana tra la notte e il primo mattino.

Temperature senza variazioni importanti; massime per lo più fra 16 e 21 gradi, ma con punte leggermente superiori sulle Isole. Ventoso per venti da nord o nord-est al Centro-Sud.  

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Ottobre ore 11:39

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