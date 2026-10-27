Meteo: 27 ottobre con tanto sole e temperature miti al Centro-Nord!

Il consolidamento dell’alta pressione sarà garanzia di condizioni di tempo stabile per diversi giorni. Da segnalare solamente la presenza di un vortice ciclonico fra la Grecia e lo Ionio, che influenzerà solo marginalmente il tempo sulle regioni meridionali e nel settore del medio Adriatico in termini più che altro di ventilazione fresca settentrionale e qualche annuvolamento.

Nel resto del Paese, soprattutto al Nord e nelle regioni occidentali, la presenza di una massa d’aria relativamente mite manterrà le temperature oltre la media, specie quelle diurne, e contemporaneamente determinerà un netto, ma temporaneo, innalzamento della quota dello zero termico sulle Alpi che in queste ore raggiungerà i 3500/4000 metri. In questo contesto diverrà sempre più probabile la formazione di nebbie o strati nuvolosi bassi in pianura Padana e nelle valli interne del Centro.

Nella seconda parte della settimana, soprattutto da venerdì 30, l’espansione del promontorio anticiclonico dai Paesi europei sud-occidentali verso il comparto centro-settentrionale del continente, esporrà maggiormente l’Italia alle correnti fredde balcaniche che diverranno anche leggermente più instabili. Pertanto, sarà presente qualche annuvolamento in più con la possibilità di locali e brevi precipitazioni per lo più sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 27 ottobre

Tempo ovunque stabile e prevalentemente soleggiato, con solo qualche annuvolamento al Nord-Est, lungo il versante adriatico, all’estremo Sud e sulle isole maggiori; si segnala anche la presenza di banchi di nebbia nella bassa pianura Padana, in rapido diradamento in mattinata.

Temperature massime senza grandi variazioni, con valori nella media o leggermente sopra al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole; punte dai 20 ai 24 gradi su Liguria, settore tirrenico, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventoso per Tramontana fra il basso Adriatico e lo Ionio, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 ottobre

Giornata ancora stabile, ma con il transito di nubi a partire dal Nord, in spostamento verso il Centro e parte del Sud fra pomeriggio e sera; resta scarso il rischio di precipitazioni. Non si esclude la formazione di nebbie in banchi in Valpadana tra la notte e il primo mattino.

Temperature senza variazioni importanti; massime per lo più fra 16 e 21 gradi, ma con punte leggermente superiori sulle Isole. Ventoso per venti da nord o nord-est al Centro-Sud.