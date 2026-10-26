Meteo 26 ottobre: alta pressione e tempo in generale miglioramento! Le previsioni

La pressione atmosferica comincia ad aumentare favorendo un generale miglioramento in questo inizio di settimana. Si conferma l’espansione dell’alta pressione verso l’Italia e buona parte dell’Europa, con conseguente ripristino della stabilità e assenza di precipitazioni significative fin quasi alla fine del mese. In queste condizioni sarà probabile la formazione di nebbie durante le ore più fredde, prevalentemente su pianure e valli del Centro-Nord.

L’area anticiclonica sarà accompagnata da una massa d’aria relativamente mite che determinerà un rialzo termico soprattutto nella prima parte della settimana e per lo più al Centro-Nord dove si potrà andare localmente oltre la media.

Lo zero termico sulle Alpi risalirà repentinamente oltre i 3000 metri e temporaneamente fino a 4000 metri nella giornata di martedì 27. Nella seconda parte di settimana, in un contesto sempre di tempo stabile, si faranno strada correnti più fredde orientali che causeranno un generale ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 26 ottobre

Giornata stabile con ampie schiarite e delle velature passeggere. Una maggiore nuvolosità potrà interessare la Sicilia, dove saranno anche possibili deboli e isolate piogge nei settori settentrionali, e temporaneamente anche su Toscana, Sardegna e settore del medio e basso Adriatico.

Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 16-20 gradi al Nord, 18-22 al Centro-Sud, ma con picchi di 23-24 su Calabria e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 27 ottobre

Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di qualche nuvole al Nord-Est, regioni adriatiche, nord della Sicilia e Sardegna. Al primo mattino presenza di qualche banco di nebbia nella bassa pianura Padana.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo nei valori massimi, in generale comprese fra 17 e 23 gradi, ma con picchi leggermente superiori sulla Sicilia. Ventoso per Tramontana sul medio Adriatico e al Sud.