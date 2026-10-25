Meteo 25 ottobre: giornata instabile e ventosa. Ecco dove

Oggi, domenica 25 ottobre, la perturbazione in transito sull’Italia si trasferirà verso il sud dei Balcani e la Grecia, con gli ultimi fenomeni di instabilità sulle estreme regioni meridionali. Alle spalle, la coda della perturbazione legata alla seconda tempesta in transito in poche ore sul Nord Europa, denominata “Boelo”, lambirà l’Italia centro-settentrionale portando un po’ di nuvolosità ma con poche precipitazioni, sostanzialmente concentrate lungo la barriera alpina.

Per la prossima settimana, invece, si conferma il ritorno dell’alta pressione che riuscirà a proteggere non solo l’Italia ma anche buona parte dell’Europa, Si profila, dunque, una fine di ottobre con tempo stabile e per lo più soleggiato, senza piogge, giusto qualche banco di nebbia all’alba sulla valle padana e nelle valli del Centro.

Dopo il calo termico di queste ore e un clima per tutti più autunnale, ci attende di nuovo un rialzo delle temperature e un clima insolitamente mite nella prima parte della prossima settimana: al Nord toccheremo valori poco sotto i 20 °C mentre al Centro-Sud arriveremo a toccare picchi di 22-24 gradi. Lo zero termico sulle Alpi risalirà repentinamente oltre i 3000 metri e temporaneamente anche a 4000 metri nella giornata di martedì 27. Nella seconda parte di settimana il tempo dovrebbe restare stabile e anticiclonico ma con un ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 25 ottobre

Condizioni di generale spiccata variabilità, per il transito di nuvolosità irregolare a quote medio-alte. Nubi a tratti più dense sulla Sicilia settentrionale e occidentale, in Toscana e lungo la barriera alpina dove saranno possibili alcune deboli piogge. Al mattino qualche isolata pioggia possibile in Puglia e Sardegna occidentale. Dalla sera tendenza a rasserenamenti al Nord.

Temperature massime del primo pomeriggio in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo al Sud e sulla Sicilia; valori per lo più compresi tra 15 e 19 gradi con punte di 21-22 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti moderati o tesi di Maestrale al Sud, sui mari di ponente e sulle Isole maggiori. Poco mossi, l’alto Tirreno e l’Adriatico settentrionali; mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 26 ottobre

Giornata stabile e soleggiata, con delle velature passeggere e un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore nuvolosità potrà interessare la Sicilia dove saranno anche possibili deboli e isolate piogge nei settori settentrionali.

Temperature in rialzo nei valori massimi: valori tra 16 e 19 °C al Nord, tra 18 e 22 °C al Centro-Sud con picchi di 23-24 in Sardegna e Sicilia. Ancora moderatamente ventoso per venti Maestrale intorno alle due Isole maggiori, intorno alla Puglia e sullo Ionio con i rispettivi mari mossi o molto mossi.