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Meteo: la coda della tempesta Boelo sfiora le Alpi! Da lunedì 26 alta pressione

Mentre la perturbazione n.6 va verso la Grecia, la coda della tempesta Boelo sfiora le Alpi con precipitazioni, anche nevose: le previsioni meteo
Previsione25 Ottobre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione25 Ottobre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Mentre l’ultima perturbazione (la n.6 di ottobre) si allontana verso la Grecia, determinando ancora qualche residuo effetto sulle regioni meridionali, la parte marginale di un altro sistema nuvoloso, in transito sull’Europa centrale, influenzerà il tempo anche sul nostro Paese in termini soprattutto di nuvolosità, accompagnata da scarse precipitazioni sostanzialmente concentrate lungo la barriera alpina. Questa perturbazione, attiva per lo più oltralpe, è legata alla seconda tempesta (denominata Boelo) in movimento sul Nord Europa a distanza di poche ore dalla precedente (tempesta Austen).

Per la prossima settimana, invece, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’espansione dell’alta pressione verso l’Italia e buona parte dell’Europa, con conseguente ripristino della stabilità e assenza di precipitazioni significative fin quasi alla fine del mese. In queste condizioni sarà probabile la formazione di nebbie durante le ore più fredde, prevalentemente su pianure e valli del Centro-Nord.

L’area anticiclonica sarà accompagnata da una massa d’aria relativamente mite che determinerà un generale rialzo termico soprattutto nella prima parte della settimana: al Nord toccheremo valori vicini ai 20 °C mentre al Centro-Sud arriveremo a toccare picchi di 24 gradi. Lo zero termico sulle Alpi risalirà repentinamente oltre i 3000 metri e temporaneamente fino a 4000 metri nella giornata di martedì 27. Nella seconda parte di settimana, in un contesto sempre di tempo stabile, si faranno strada correnti più fredde orientali che causeranno un ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 25 ottobre

Nuvolosità sparsa e variabile, alternata anche a schiarite temporaneamente ampie al Centro-Sud e, alla sera, per lo più al Nord. Lungo le Alpi di confine precipitazioni sparse, nevose a quote sempre più alte. Isolate piogge possibili nel corso della giornata anche su Puglia, Calabria, Isole e Toscana centrale.

Temperature massime per lo più in calo, eccetto nel settore dell’alto Adriatico e in Sardegna; valori per lo più compresi tra 15 e 20 gradi, con punte di 22-24 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti ancora moderati o tesi di Maestrale al Sud e sulle isole maggiori, Libeccio nel Ligure. Poco mossi l’alto Tirreno e l’Adriatico settentrionali, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 26 ottobre

Giornata stabile con ampie schiarite e delle velature passeggere. Una maggiore nuvolosità potrà interessare la Sicilia, dove saranno anche possibili deboli e isolate piogge nei settori settentrionali, e temporaneamente anche su Toscana, Sardegna e settore del medio e basso Adriatico.

Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 17-20 gradi al Nord, 18-22 al Centro-Sud, ma con picchi di 23-24 in Sardegna e Sicilia. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud e Isole.

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Ultimo aggiornamento Domenica 25 Ottobre ore 11:35

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