Meteo: inizio di settimana con anticiclone e clima mite! La tendenza

Per l’inizio della prossima settimana si conferma l’instaurarsi di condizioni anticicloniche la cui insistenza e durata però risulta più incerta. Le ultime proiezioni infatti suggerirebbero un indebolimento dell’alta pressione già tra venerdì 30 e il fine settimana di Ognissanti, dunque a cavallo del cambio di mese. Una circolazione depressionaria potrebbe infatti allungarsi dai Balcani verso l’Italia favorendo afflussi di aria più fredda e il ritorno di nuvole e piogge con il tempo più perturbato ed instabile nelle regioni meridionali. Si tratta al momento solo di una ipotesi che andrà comunque confermata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Tornando all’esordio della nuova settimana, come già annunciato, l’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria mite che favorirà un generale rialzo termico, specie nei valori massimi con un’ampia escursione termica fra l’alba e il pomeriggio. Le anomalie della massa d’aria rispetto alla norma saranno positive al Centronord e in Sardegna con gli scarti maggiori nelle regioni settentrionali, fino a 6-8 gradi nel settore alpino dove anche lo zero termico potrebbe sconfinare temporaneamente i 4000 metri. La stabilità anticiclonica potrebbe tradursi anche nella formazione di strati di nuvole molto basse o foschie dense e locali nebbie su pianure e valli durante le ore più fredde del giorno.

Ultimi giorni di ottobre con alta pressione e temperature perlopiù miti: la tendenza meteo

Più in dettaglio, martedì 27 il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso un po’ dappertutto. Attorno all’alba sarà possibile la formazione di locali nebbie in Val Padana e nelle valli e conche interne del Centro. Qualche annuvolamento in più potrà indugiare fino al mattino in Sardegna e la sera nubi alte potranno velare il cielo al Nord. Temperature per lo più stabili o in lieve aumento con massime anche miti per la stagione, quasi ovunque comprese tra 16 e 23 gradi. Venti deboli ad eccezione del settore tra basso Adriatico e Ionio dove soffierà una moderata Tramontana.

Tra mercoledì 28 e giovedì 29 dovrebbe insistere il tempo asciutto anche se sarà possibile qualche passaggio di nuvole innocue a quote medio-alte. Per dettagli sufficientemente attendibili si rimanda ai prossimi aggiornamenti.