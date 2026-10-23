Meteo, anticiclone verso l'Italia: sole e clima mite, ma arriva anche la nebbia. La tendenza da lunedì 26 ottobre
Anche gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno di un campo di alta pressione già all’inizio della prossima settimana, con conseguente ripristino della stabilità da nord a sud. L’anticiclone andrà ad abbracciare il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte del settore centro-meridionale del continente, e sarà accompagnato da una massa d’aria mite che favorirà un generale rialzo termico, specie nei valori massimi.
È molto probabile che le temperature diurne tornino al di sopra della norma con valori per lo più dai 18 ai 24 gradi alle basse quote, dando origine a un’ampia escursione termica fra l’alba e il pomeriggio. Contemporaneamente, lo zero termico risalirà repentinamente oltre i 3000 metri e temporaneamente anche oltre i 4000 metri nei primi giorni della settimana.
In queste condizioni sarà probabile anche la formazione di nebbie su pianure e valli durante le ore più fredde del giorno. La situazione potrebbe cambiare verso il successivo weekend, per l’arrivo di correnti fredde da est, ma tale prospettiva è affetta ancora da un margine troppo ampio di incertezza.
La tendenza meteo da lunedì 26 ottobre
Più in dettaglio, la giornata di lunedì sarà stabile e soleggiata, con delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti più compatti su Liguria, Toscana e medio Adriatico. Al primo mattino probabile presenza di banchi di nebbia nella bassa pianura Padana. Temperature in rialzo nei valori massimi, con punte dai 18 ai 22 gradi e punte di 23-24 gradi al Sud e Isole. Ancora un po’ ventoso per Maestrale all’estremo Sud e sulle Isole.
Martedì il cielo sarà in prevalenza sereno con scarsi annuvolamenti e probabile formazione di nebbie su pianure e valli del Centro-Nord fra la notte e il primo mattino. Temperature solo in lieve flessione in Sardegna, in rialzo al Nord e parte del Centro. Venti deboli, salvo ancora dei rinforzi di Tramontana fra basso Adriatico e Ionio.