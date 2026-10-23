FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, anticiclone verso l'Italia: sole e clima mite, ma arriva a...

Meteo, anticiclone verso l'Italia: sole e clima mite, ma arriva anche la nebbia. La tendenza da lunedì 26 ottobre

Dopo un weekend ancora instabile, da lunedì si conferma il ritorno dell'alta pressione: tempo asciutto e temperature in aumento, ma attenzione alla nebbia
Tendenza23 Ottobre 2026 - ore 11:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza23 Ottobre 2026 - ore 11:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Anche gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno di un campo di alta pressione già all’inizio della prossima settimana, con conseguente ripristino della stabilità da nord a sud. L’anticiclone andrà ad abbracciare il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte del settore centro-meridionale del continente, e sarà accompagnato da una massa d’aria mite che favorirà un generale rialzo termico, specie nei valori massimi.
È molto probabile che le temperature diurne tornino al di sopra della norma con valori per lo più dai 18 ai 24 gradi alle basse quote, dando origine a un’ampia escursione termica fra l’alba e il pomeriggio. Contemporaneamente, lo zero termico risalirà repentinamente oltre i 3000 metri e temporaneamente anche oltre i 4000 metri nei primi giorni della settimana.

In queste condizioni sarà probabile anche la formazione di nebbie su pianure e valli durante le ore più fredde del giorno. La situazione potrebbe cambiare verso il successivo weekend, per l’arrivo di correnti fredde da est, ma tale prospettiva è affetta ancora da un margine troppo ampio di incertezza.

La tendenza meteo da lunedì 26 ottobre

Più in dettaglio, la giornata di lunedì sarà stabile e soleggiata, con delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti più compatti su Liguria, Toscana e medio Adriatico. Al primo mattino probabile presenza di banchi di nebbia nella bassa pianura Padana. Temperature in rialzo nei valori massimi, con punte dai 18 ai 22 gradi e punte di 23-24 gradi al Sud e Isole. Ancora un po’ ventoso per Maestrale all’estremo Sud e sulle Isole.

Martedì il cielo sarà in prevalenza sereno con scarsi annuvolamenti e probabile formazione di nebbie su pianure e valli del Centro-Nord fra la notte e il primo mattino. Temperature solo in lieve flessione in Sardegna, in rialzo al Nord e parte del Centro. Venti deboli, salvo ancora dei rinforzi di Tramontana fra basso Adriatico e Ionio.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend con tempo variabile e aria fresca, poi torna l'anticiclone. La tendenza dal 24 ottobre
    Tendenza22 Ottobre 2026

    Meteo: weekend con tempo variabile e aria fresca, poi torna l'anticiclone. La tendenza dal 24 ottobre

    Weekend fresco e instabile, con piogge in diverse regioni e venti freddi che porteranno le temperature anche sotto la media. Si cambia da lunedì
  • Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre
    Tendenza21 Ottobre 2026

    Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre

    Fine settimana con tempo variabile e più fresco. In seguito un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico
  • Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend
    Tendenza20 Ottobre 2026

    Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend

    La tendenza meteo per il weekend mostra uno scenario ancora variabile, con 2 perturbazioni in transito sull'Italia e piogge in diverse regioni
  • Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre
    Tendenza19 Ottobre 2026

    Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre

    Il forte maltempo che colpirà l'Italia tra martedì e mercoledì si attenuerà nella giornata di giovedì, ma la scena meteo resta dinamica
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend con tempo variabile e aria fresca, poi torna l'anticiclone. La tendenza dal 24 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2026
Meteo: weekend con tempo variabile e aria fresca, poi torna l'anticiclone. La tendenza dal 24 ottobre
Weekend fresco e instabile, con piogge in diverse regioni e venti freddi che porteranno le temperature anche sotto la media. Si cambia da lunedì
Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre
Tendenza21 Ottobre 2026
Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre
Fine settimana con tempo variabile e più fresco. In seguito un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico
Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend
Tendenza20 Ottobre 2026
Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend
La tendenza meteo per il weekend mostra uno scenario ancora variabile, con 2 perturbazioni in transito sull'Italia e piogge in diverse regioni
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Ottobre ore 17:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154