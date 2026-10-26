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Meteo, da lunedì 26 ottobre torna l'alta pressione

L’area anticiclonica sarà accompagnata da una massa d’aria relativamente mite che determinerà un rialzo termico. Possibili nebbie nelle ore più fredde
Previsione26 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’ultima perturbazione (la numero 6 di ottobre) si è ormai allontana verso la Grecia, lasciando qualche residuo effetto all’estremo Sud e in Sicilia, oltre ad una sostenuta ventilazione di Maestrale sulle Isole e al Meridione. Alle sue spalle la pressione atmosferica è in graduale aumento, garanzia di un generale miglioramento, a parte il transito di un po’ di nuvole per la coda un sistema nuvoloso in movimento sull’Europa centro-settentrionale.

Nei prossimi giorni quindi si conferma l’espansione dell’alta pressione verso l’Italia e buona parte dell’Europa, con conseguente ripristino della stabilità e assenza di precipitazioni significative probabilmente fino alla fine del mese. In queste condizioni sarà possibile la formazione di nebbie durante le ore più fredde su pianure e valli del Centro-Nord.

L’area anticiclonica sarà accompagnata da una massa d’aria relativamente mite che determinerà un rialzo termico nella prima parte della settimana al Centro-Nord, con lo zero termico sulle Alpi in risalita oltre i 3000 metri.

Le previsioni meteo per lunedì 26 ottobre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e su Lazio, Campania e Calabria tirrenica; più nuvole altrove, con deboli piogge tra Molise, Puglia settentrionale e nella Sicilia Tirrenica. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento, con nubi ancora compatte solo in Sicilia, ma con basso rischio di piogge, e cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato nel resto del Paese.

Insiste un moderato Maestrale su Isole, Puglia e mari circostanti, che restano mossi o molto mossi. Ventilato anche sul medio Adriatico. Temperature in generale rialzo, più marcato al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 27 ottobre

Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di qualche nuvola al Nord-Est, regioni adriatiche, nord della Sicilia e Sardegna. Al primo mattino presenza di locali banchi di nebbia nella bassa Pianura Padana.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo nei valori massimi, in generale comprese tra 17 e 23 gradi, ma con picchi leggermente superiori in Sicilia. Ventoso per Tramontana sul medio Adriatico e al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Ottobre ore 14:40

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