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Meteo, nel weekend di Ognissanti possibile svolta più fredda

Dopo parecchie giornate dominate dall'alta pressione e con massime anche oltre le medie, negli ultimi giorni della settimana calo termico e venti freddi
Tendenza26 Ottobre 2026 - ore 10:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza26 Ottobre 2026 - ore 10:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La giornata di giovedì 29 ottobre sarà in linea con le giornate precedenti con l’alta pressione ben salda sull’Italia. Solo su buona parte del Sud peninsulare sarà presente una nuvolosità irregolare e variabile ma innocua con tempo asciutto. Per il resto prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi con la possibilità tra notte e primo mattino di alcune nebbie sulla Val Padana. Le temperature saranno anche in ulteriore lieve aumento per effetto di una massa d’aria che rimarrà più calda della norma in particolare al Nord. Venti settentrionali soffieranno fino a localmente moderati nei settori adriatici e sull’alto Ionio.


In seguito negli ultimi giorni della settimana, mentre al suolo potrà insistere un campo di pressione relativamente alta e livellata, in quota tenderà formarsi una blanda circolazione ciclonica destinata a gravitare nel fine settimana a ridosso delle regioni meridionali. Un primo effetto sarà quello di favorire afflussi di aria più fresca con una ventilazione settentrionale al Centro-Sud e con temperature in calo un po’ dappertutto tra venerdì e sabato verso valori anche sotto le medie stagionali nelle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. L’evoluzione in termini di nuvole e fenomeni presenta ampi margini di incertezza.

Secondo le attuali proiezioni venerdì 30 ottobre le nuvole dovrebbero aumentare anche sul medio Adriatico e in Sicilia con la possibilità in giornata di piogge sporadiche nell’isola e su Abruzzo, Molise, Puglia e Lucania.

Nel fine settimana, in particolare sabato 31, episodi di instabilità sarebbero attesi su Puglia, Calabria e Sicilia. Domenica primo novembre afflussi umidi da est potrebbero determinare strati di nuvole al Nord, in particolare tra i versanti alpini affacciati sulla Val Padana e le pianure vicine. Per indicazioni più dettagliate e attendibili si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Ottobre ore 14:43

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