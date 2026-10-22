Meteo: weekend con tempo variabile e aria fresca, poi torna l'anticiclone. La tendenza dal 24 ottobre

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend e i giorni successivi confermano uno scenario ancora variabile tra sabato e domenica, accompagnato da venti freddei e temperature anche sotto la media, mentre da lunedì ci attende una nuova fase anticiclonica.

La tendenza meteo per il weekend del 24 e 25 ottobre

Sabato si faranno ancora sentire in diverse regioni gli effetti della perturbazione numero 6 di ottobre, che investirà l'Italia venerdì. Ne conseguirà uno scenario meteo variabile e a tratti instabile: nel corso della giornata saranno possibili rovesci di pioggia e locali temporali, più probabili sulle regioni del medio e alto Adriatico tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Nevicate sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri. Giornata ventosa, con venti forti di Maestrale sui mari di ponente che risulteranno molto mossi o agitati; in rinforzo da nord o nordest (Bora) sull’alto e medio Adriatico con mari mossi, di Foehn al Nord.

Anche per domenica 25 ottobre si profila uno scenario meteo variabile. Tra la notte e le prime ore del mattino, al Sud saranno possibili rovesci sparsi sul nord della Sicilia e sulla Calabria tirrenica; in giornata rovesci isolati sul Salento e nel centro sud della Calabria. Sulle regioni centrali tirreniche schiarite ampie fin dal mattino; nel pomeriggio rasserena anche sul settore adriatico. Sulla Sardegna il cielo sarà nuvoloso soprattutto sul lato occidentale, ma senza piogge di rilievo. Al Nord ampie schiarite in Liguria e sulla pianura piemontese; cielo molto nuvoloso nelle aree alpine settentrionali di confine, con piogge in Valle d’Aosta, nuvolosità variabile su Lombardia e Nord-Est. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, con valori prossimi alla norma in tutto il Paese. Venti moderati nordoccidentali sulle isole e sulle regioni centro meridionali.

Alta pressione in vista da lunedì

All’inizio della prossima settimana un campo di alta pressione si affermerà nuovamente sull’Europa sud occidentale e sul Mediterraneo occidentale proteggendo anche l’Italia, e in particolare le regioni centro settentrionali, dal passaggio di perturbazioni. L’anticiclone sarà accompagnato da aria mite a tutte le quote ed è pertanto probabile un marcato rialzo delle temperature già da lunedì 26.