Meteo, oggi martedì 27 ottobre, prevalenza di sole

La settimana è iniziata all’insegna di un graduale aumento della pressione atmosferica, con l’anticiclone in espansione verso l’Italia e il nostro continente, con il ritorno in quasi tutto il Paese di condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni.

Anche le temperature sono in aumento in particolare al Nord: il più evidente segno dell’afflusso di una massa d’aria più mite è il netto, ma temporaneo, innalzamento della quota dello zero termico sulle Alpi che oggi, martedì 27 ottobre, raggiungerà i 3500/4000 metri. Sul medio versante adriatico e al Sud però insisterà fino a domani una moderata ventilazione settentrionale, in grado di mantenere le temperature su valori più bassi, in alcune aree addirittura in lieve calo.

La stabilità anticiclonica si protrarrà, in base ai dati più aggiornati, fino a giovedì 29; da venerdì 30 infatti le regioni centro-meridionali risentiranno di una circolazione depressionaria che potrà favorire un aumento delle nuvole e qualche pioggia o rovescio sul medio versante adriatico e al Sud. Nel week-end l’instabilità potrebbe accentuarsi in gran parte del Sud e in Sicilia, con un rinforzo dei venti di Bora e Tramontana quasi ovunque e un conseguente calo termico.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 27 ottobre

Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità al mattino al Nord-Est, in Emilia Romagna, al Sud e nelle Isole; nebbie in graduale dissolvimento sulla bassa pianura lombarda. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; in serata nubi un po’ in aumento nelle regioni del versante adriatico e in Calabria.

Temperature minime in live rialzo al Nord, in calo al Centro e Sardegna; massime stazionarie o in leggero rialzo. Ventoso per Tramontana sul medio e basso Adriatico in Puglia e nello Ionio, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 ottobre

Tempo ancora stabile, ma a tratti più nuvoloso, in particolare con della nuvolosità non compatta al mattino in Sardegna e al Centro-Nord (tranne in Piemonte. Liguria e Valle d’Aosta); nel pomeriggio le nuvole si concentreranno in Friuli Venezia Giulia, al Centro e nell’Isola, lasciando ampi spazi di sereno al Nord; ancora sereno o poco nuvoloso al Sud e in Sicilia.

Temperature massime per lo più stabili o in lieve aumento. Ancora ventoso per venti moderati o tesi settentrionali sull’Adriatico e al Sud.