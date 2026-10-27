Meteo: prosegue la fase anticiclonica! Clima piuttosto mite

Il consolidamento dell’alta pressione sarà garanzia di condizioni di tempo stabile per diversi giorni. Da segnalare solamente la presenza di un vortice ciclonico fra la Grecia e lo Ionio, che influenzerà solo marginalmente il tempo sulle regioni meridionali e nel settore del medio Adriatico in termini più che altro di ventilazione fresca settentrionale e qualche annuvolamento.

Nel resto del Paese, soprattutto al Nord e nelle regioni occidentali, la presenza di una massa d’aria relativamente mite manterrà, almeno fino a giovedì 29, le temperature oltre la media, specie quelle massime diurne. In questo contesto non si esclude la possibilità di formazione di nebbie in pianura Padana e nelle valli interne del Centro.

Da venerdì 30, l’espansione del promontorio anticiclonico dai Paesi europei sud-occidentali verso il comparto centro-settentrionale del continente esporrà maggiormente l’Italia alle correnti fredde balcaniche che diverranno anche leggermente più instabili. Pertanto, nell’ultima parte della settimana, si prospetta un generale calo termico, maggiormente sensibile nelle regioni orientali, e sarà presente qualche annuvolamento in più con la possibilità di locali e brevi precipitazioni per lo più sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 ottobre

Giornata stabile, ma con il transito di nubi a partire dal Nord, in spostamento verso il Centro e parte del Sud fra pomeriggio e sera; resta scarso il rischio di precipitazioni. Non si esclude la formazione di qualche banco di nebbia in Val Padana durante le ore più fredde.

Temperature senza variazioni importanti; massime per lo più fra 16 e 21 gradi, ma con punte leggermente superiori nel settore ligure, tirrenico e nelle Isole. Ventoso per venti settentrionali lungo l’Adriatico e al Sud. Mari: mossi Adriatico, Ionio, Mare e Canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri.

Le previsioni meteo per giovedì 29 ottobre

Tempo ancora stabile, ma con la presenza di qualche annuvolamento in Valpadana, nelle regioni adriatiche e al Sud. Fra la notte e il primo mattino non si esclude la possibilità di formazione di banchi di nebbia nella bassa pianura Padana.

Temperature massime in leggero calo nel settore alpino e in Sardegna, quasi stazionarie altrove; valori sempre oltre la media al Nord e nelle regioni occidentali. Ventilato per venti nord-orientali fra alto Adriatico e Toscana, per venti da nord o nord-ovest su medio-basso Adriatico e Ionio orientale.