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Meteo, inizio di novembre con tempo perturbato al Centro-Sud e temperature in calo

Nei prossimi giorni tempo ancora perturbato con molte piogge al Centro-Sud. Temperature in ulteriore calo con valori al di sotto della norma
Tendenza29 Ottobre 2026 - ore 11:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza29 Ottobre 2026 - ore 11:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una circolazione ciclonica, associata a un nucleo di aria molto fresca, si sposterà dall’Europa centro-orientale verso la nostra Penisola. Al mattino saranno ancora possibili schiarite, soprattutto in Toscana e sulla Sardegna; cielo nuvoloso o con nubi in aumento sulle altre regioni. Possibili rovesci fin dal mattino al Sud, in Sicilia, in Emilia e sulle regioni adriatiche. Precipitazioni isolate sulle Prealpi lombarde. Nella seconda parte della giornata il tempo sarà instabile su buona parte del Sud, in Sicilia (specialmente sul nord dell’isola) e nel sud della Sardegna; piogge sparse sulle regioni adriatiche fino all’Emilia, con possibili precipitazioni isolate sulle Alpi piemontesi. Sull’Appennino centro-settentrionale saranno possibili nevicate fino a 1.200-1.400 metri. Temperature in calo. Venti di Bora intensi sull’alto Adriatico, con rinforzo dei venti da nord-est anche al Centro.

Per lunedì 2 novembre, i modelli più aggiornati mostrano lo spostamento verso sud dell’intensa circolazione di bassa pressione appena descritta. I venti di Bora saranno probabilmente ancora molto intensi sull’Adriatico centro-settentrionale e al Centro, ma la giornata sarà ventosa anche al Sud e sulle Isole. Le precipitazioni saranno più probabili in Romagna, sulle regioni adriatiche, in Puglia, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia settentrionale. Temperature in aumento sulle aree alpine e prealpine, in ulteriore lieve calo altrove.

Nelle 24 ore successive, la circolazione di bassa pressione dovrebbe indebolirsi e spostarsi verso i Balcani, favorendo probabilmente un leggero rialzo delle temperature.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre ore 13:02

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