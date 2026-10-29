Meteo, inizio di novembre con tempo perturbato al Centro-Sud e temperature in calo

Una circolazione ciclonica, associata a un nucleo di aria molto fresca, si sposterà dall’Europa centro-orientale verso la nostra Penisola. Al mattino saranno ancora possibili schiarite, soprattutto in Toscana e sulla Sardegna; cielo nuvoloso o con nubi in aumento sulle altre regioni. Possibili rovesci fin dal mattino al Sud, in Sicilia, in Emilia e sulle regioni adriatiche. Precipitazioni isolate sulle Prealpi lombarde. Nella seconda parte della giornata il tempo sarà instabile su buona parte del Sud, in Sicilia (specialmente sul nord dell’isola) e nel sud della Sardegna; piogge sparse sulle regioni adriatiche fino all’Emilia, con possibili precipitazioni isolate sulle Alpi piemontesi. Sull’Appennino centro-settentrionale saranno possibili nevicate fino a 1.200-1.400 metri. Temperature in calo. Venti di Bora intensi sull’alto Adriatico, con rinforzo dei venti da nord-est anche al Centro.

Per lunedì 2 novembre, i modelli più aggiornati mostrano lo spostamento verso sud dell’intensa circolazione di bassa pressione appena descritta. I venti di Bora saranno probabilmente ancora molto intensi sull’Adriatico centro-settentrionale e al Centro, ma la giornata sarà ventosa anche al Sud e sulle Isole. Le precipitazioni saranno più probabili in Romagna, sulle regioni adriatiche, in Puglia, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia settentrionale. Temperature in aumento sulle aree alpine e prealpine, in ulteriore lieve calo altrove.

Nelle 24 ore successive, la circolazione di bassa pressione dovrebbe indebolirsi e spostarsi verso i Balcani, favorendo probabilmente un leggero rialzo delle temperature.