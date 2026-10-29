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Meteo 29 ottobre: alta pressione agli sgoccioli! Da venerdì 30 freddo e piogge: ecco dove

Oggi, 29 ottobre, alta pressione ai titoli di coda. Da venerdì 30 aria fredda dai Balcani, venti, calo termico e piogge soprattutto al CentroSud
Previsione29 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Oggi (giovedì 29) ancora alta pressione sul nostro Paese e quindi prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con piogge assenti e temperature insolitamente miti per il periodo, specie al Nord.

Da venerdì 30 però l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa Occidentale, consentendo a correnti fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola: già venerdì aumenteranno quindi le nuvole in molte zone del Paese, tornerà la pioggia su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole e caleranno le temperature in tutta Italia.

Queste correnti fredde favoriranno poi la formazione di un vortice di bassa pressione che, posizionato sui nostri mari meridionali, nel fine settimana di Ognissanti porterà moderato maltempo al Centro-Sud, giornate ventose su tutti i nostri mari e un ulteriore calo termico che spingerà le temperature al di sotto della norma in molte zone del Paese. 

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 29 ottobre

Alternenza tra sole e momenti nuvolosi al Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, comunque in generale senza piogge; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Al mattino qualche nebbia, comunque in dissolvimento, sulla Pianura Padana.

Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia e quasi dappertutto comprese fra 17 e 23 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Nord. Venti moderati, settentrionali o di Maestrale, su Adriatico e Ionio.   

Le previsioni meteo per venerdì 30 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato nelle Venezie. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: nel corso del giorno piogge sparse sulle regioni del Sud Peninsulare e, a carattere più isolato, anche su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sicilia Orientale e sud della Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, vicine ai valori medi stagionali. Venti da nordest in rinforzo su Alto Adriatico, Centro e Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre ore 13:11

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