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Meteo, ultime ore di alta pressione. Da domani freddo dai Balcani e piogge al Centro-Sud

Ultime ore di alta pressione. Da domani irruzione di aria fredda con piogge soprattutto al Centro-Sud, venti in rinforzo e valori quasi invernali
Previsione29 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Oggi ancora alta pressione sul nostro Paese, con prevalenza di tempo soleggiato e stabile, piogge assenti e temperature insolitamente miti per il periodo, specie al Nord. Da domani, però, l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa occidentale, consentendo a correnti fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola. Già venerdì aumenteranno quindi le nuvole in molte zone del Paese, con il ritorno delle piogge sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, accompagnato da un calo delle temperature in tutta Italia.

Queste correnti fredde favoriranno poi la formazione di un vortice di bassa pressione che, posizionandosi sui nostri mari meridionali, nel fine settimana porterà moderato maltempo al Centro-Sud, venti in rinforzo su tutti i nostri mari e un ulteriore calo termico, con temperature al di sotto della norma in molte zone del Paese.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 29 ottobre

Alternanza tra nuvole e momenti soleggiati sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, in Basilicata, sui settori ionici di Calabria e Sicilia e, al mattino, anche al Nord-Est. Per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, a parte qualche nebbia o nube bassa al mattino sulla Pianura Padana.

Temperature massime in aumento in gran parte d’Italia, comprese quasi ovunque tra 17 e 23 gradi, con valori al di sopra della norma soprattutto al Nord.

Venti moderati da nord o nord-ovest (Maestrale) su Adriatico e Ionio, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 30 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato nelle Venezie. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con piogge sparse nel corso della giornata sulle regioni del Sud peninsulare e, a carattere più isolato, anche su Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Sicilia orientale e sud della Sardegna.

Temperature massime in diminuzione quasi ovunque, vicine ai valori medi stagionali: al Nord massime per lo più tra 15 e 17 gradi, con punte di 18-19 gradi in Liguria; al Centro-Sud tra 17 e 20 gradi, con picchi di 21-22 gradi in Sicilia e Sardegna.

Venti moderati da nord o nord-est sull’Adriatico centro-settentrionale, in Toscana, Umbria, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna orientale, con mari mossi. Mosso anche il Mar Ligure occidentale e meridionale.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre ore 13:03

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