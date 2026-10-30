FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, cambio di scenario: freddo in arrivo e piogge al Centro-Su...

Meteo, cambio di scenario: freddo in arrivo e piogge al Centro-Sud

Oggi correnti fredde provenienti dai Balcani raggiungeranno l’Italia. Nuove piogge al Centro-Sud e generale calo delle temperature
Previsione30 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione30 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dopo una prima parte di settimana con tempo stabile e mite, da venerdì l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa occidentale, indebolendosi proprio sull’Italia e consentendo a correnti più fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola. Già venerdì aumenteranno le nuvole in molte zone del Paese, torneranno un po’ di piogge sulle regioni centrali adriatiche e al Sud e le temperature inizieranno a diminuire, riportandosi nella norma o leggermente al di sotto.

Queste correnti più fredde favoriranno poi la formazione di un vortice di bassa pressione (perturbazione n. 7 di ottobre) che, posizionandosi sui nostri mari meridionali, nel fine settimana porterà moderato maltempo al Centro-Sud, un moderato rinforzo dei venti da nord o nord-est e un ulteriore calo termico, che spingerà le temperature al di sotto della norma in molte zone del Paese.

A inizio settimana, un nuovo nucleo di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale raggiungerà dapprima i Balcani, per poi irrompere sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, determinando un ulteriore rinforzo dei venti settentrionali e alimentando il vortice ciclonico al Sud, con il maltempo destinato a persistere su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 30 ottobre

Tempo soleggiato in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e alto Lazio. Nel resto d’Italia il tempo sarà più variabile, con un’alternanza tra annuvolamenti e momenti soleggiati. Nel corso della giornata sono previste piogge intermittenti e sparse sulle regioni centrali adriatiche, nel Lazio, in Puglia, Basilicata, sull’Appennino campano, in Calabria e nel sud della Sardegna.

Temperature massime per lo più tra 16 e 18 gradi al Nord, con punte di 19-20 gradi in Liguria; tra 17 e 20 gradi al Centro-Sud, con picchi di 21-22 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati da nord o nord-est sull’Adriatico centro-settentrionale, in Toscana e Umbria, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna orientale. Mari mossi: l’Adriatico, il Mar Ligure occidentale, il Tirreno settentrionale e il settore di mare a est della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 31 ottobre

Ampie schiarite al Nord e in Toscana, al mattino anche su tutto il versante tirrenico. Nubi sparse nel resto d’Italia, con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Sono previste piogge e rovesci sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna; nel pomeriggio i fenomeni potranno interessare anche il Lazio meridionale, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori saranno possibili anche temporali.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, con valori per lo più compresi tra 16 e 20 °C. Venti fino a moderati da nord o nord-est sui mari del Centro-Nord e intorno alla Sardegna, che risulteranno per lo più mossi. Venti deboli e mari generalmente poco mossi al Sud.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend di Halloween con tempo instabile e più freddo
    Previsione30 Ottobre 2026

    Meteo, weekend di Halloween con tempo instabile e più freddo

    Primo impulso freddo: fase di maggiore variabilità con tempo a tratti instabile in diversi settori del Centro-Sud e delle Isole insieme ad un lieve calo termico
  • Meteo, fine settimana di Halloween con tempo più freddo e instabile
    Previsione30 Ottobre 2026

    Meteo, fine settimana di Halloween con tempo più freddo e instabile

    Ingresso di aria progressivamente più fredda proveniente dai Balcani: fase di tempo molto più variabile e spesso instabile. Primo lieve calo termico
  • Meteo, nuovo peggioramento in arrivo con freddo e piogge al Centro-Sud
    Previsione29 Ottobre 2026

    Meteo, nuovo peggioramento in arrivo con freddo e piogge al Centro-Sud

    Vortice ciclonico in formazione al Centro-Sud con tempo in peggioramento. Temperature in generale calo specie lungo l'adriatico
  • Meteo, ultime ore di alta pressione. Da domani freddo dai Balcani e piogge al Centro-Sud
    Previsione29 Ottobre 2026

    Meteo, ultime ore di alta pressione. Da domani freddo dai Balcani e piogge al Centro-Sud

    Ultime ore di alta pressione. Da domani irruzione di aria fredda con piogge soprattutto al Centro-Sud, venti in rinforzo e valori quasi invernali
Ultime newsVedi tutte
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Tendenza30 Ottobre 2026
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Profonda circolazione di bassa pressione: previsti rovesci o temporali anche di forte intensità. Non si escludono locali nubifragi e forti colpi di vento
Meteo, inizio di novembre con tempo perturbato al Centro-Sud e temperature in calo
Tendenza29 Ottobre 2026
Meteo, inizio di novembre con tempo perturbato al Centro-Sud e temperature in calo
Nei prossimi giorni tempo ancora perturbato con molte piogge al Centro-Sud. Temperature in ulteriore calo con valori al di sotto della norma
Meteo: nel weekend di Ognissanti irruzione fredda e assaggio d'inverno!
Tendenza28 Ottobre 2026
Meteo: nel weekend di Ognissanti irruzione fredda e assaggio d'inverno!
La tendenza meteo per Ognissanti, che segna appunto l'inizio di novembre, vede un'irruzione fredda su parte del Paese con valori quasi invernali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre ore 13:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154