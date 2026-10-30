Meteo, cambio di scenario: freddo in arrivo e piogge al Centro-Sud

Dopo una prima parte di settimana con tempo stabile e mite, da venerdì l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa occidentale, indebolendosi proprio sull’Italia e consentendo a correnti più fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola. Già venerdì aumenteranno le nuvole in molte zone del Paese, torneranno un po’ di piogge sulle regioni centrali adriatiche e al Sud e le temperature inizieranno a diminuire, riportandosi nella norma o leggermente al di sotto.

Queste correnti più fredde favoriranno poi la formazione di un vortice di bassa pressione (perturbazione n. 7 di ottobre) che, posizionandosi sui nostri mari meridionali, nel fine settimana porterà moderato maltempo al Centro-Sud, un moderato rinforzo dei venti da nord o nord-est e un ulteriore calo termico, che spingerà le temperature al di sotto della norma in molte zone del Paese.

A inizio settimana, un nuovo nucleo di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale raggiungerà dapprima i Balcani, per poi irrompere sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, determinando un ulteriore rinforzo dei venti settentrionali e alimentando il vortice ciclonico al Sud, con il maltempo destinato a persistere su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 30 ottobre

Tempo soleggiato in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e alto Lazio. Nel resto d’Italia il tempo sarà più variabile, con un’alternanza tra annuvolamenti e momenti soleggiati. Nel corso della giornata sono previste piogge intermittenti e sparse sulle regioni centrali adriatiche, nel Lazio, in Puglia, Basilicata, sull’Appennino campano, in Calabria e nel sud della Sardegna.

Temperature massime per lo più tra 16 e 18 gradi al Nord, con punte di 19-20 gradi in Liguria; tra 17 e 20 gradi al Centro-Sud, con picchi di 21-22 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati da nord o nord-est sull’Adriatico centro-settentrionale, in Toscana e Umbria, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna orientale. Mari mossi: l’Adriatico, il Mar Ligure occidentale, il Tirreno settentrionale e il settore di mare a est della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 31 ottobre

Ampie schiarite al Nord e in Toscana, al mattino anche su tutto il versante tirrenico. Nubi sparse nel resto d’Italia, con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Sono previste piogge e rovesci sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna; nel pomeriggio i fenomeni potranno interessare anche il Lazio meridionale, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori saranno possibili anche temporali.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, con valori per lo più compresi tra 16 e 20 °C. Venti fino a moderati da nord o nord-est sui mari del Centro-Nord e intorno alla Sardegna, che risulteranno per lo più mossi. Venti deboli e mari generalmente poco mossi al Sud.