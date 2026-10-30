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Meteo, fine settimana di Halloween con tempo più freddo e instabile

Ingresso di aria progressivamente più fredda proveniente dai Balcani: fase di tempo molto più variabile e spesso instabile. Primo lieve calo termico
Previsione30 Ottobre 2026 - ore 10:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Cambio della circolazione atmosferica sull’Italia e sull’Europa meridionale in questo finale di ottobre e in avvio di novembre: dopo la fase di tempo stabile e mite degli ultimi giorni, adesso l’alta pressione tenderà a spostare il proprio baricentro verso le Isole britanniche, consentendo l’ingresso di aria progressivamente più fredda proveniente dai Balcani. Ne conseguirà una fase di tempo molto più variabile e spesso instabile, con il ritorno di alcune precipitazioni in diversi settori del Centro-Sud e delle Isole maggiori, oltre ad un primo lieve calo delle temperature.

Un abbassamento più marcato è atteso tra domenica primo novembre e lunedì 2 quando si conferma l’ingresso di un secondo impulso freddo in discesa questa volta dall’Europa nord-orientale. Il contrasto accesso con le acque relativamente ancora calde dei nostri mari porterà alla formazione di una circolazione ciclonica in approfondimento ad ovest della Corsica e in successivo scivolamento verso la Sicilia (perturbazione n. 7 di ottobre), che accentuerà temporaneamente la fase perturbata sulle regioni centro-meridionali, associata a precipitazioni localmente intense e ad un marcato rinforzo della ventilazione. In questo frangente le temperature si porteranno anche sensibilmente al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per venerdì 30 ottobre

Al Nord, su Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna tempo soleggiato, salvo alcuni banchi nuvolosi in mattinata su Piemonte, Lombardia ed Emilia, in diradamento. In mattinata sole anche in Sicilia, con nuvolosità in successivo aumento. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo a tratti instabile: nel corso del giorno piogge intermittenti e a carattere sparso sulle regioni centrali adriatiche, basso Lazio, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria ed est della Sicilia.

Temperature massime per lo più tra 16 e 19 gradi al Nord, con punte di 21-22 in Liguria; tra 17 e 20 grandi al Centro-Sud, con picchi di 21-22 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati da nord o nord-est su Adriatico centro-settentrionale, Toscana, Umbria, alto Tirreno e Sardegna orientale. Mossi l’Adriatico, il Mar Ligure occidentale, il Tirreno settentrionale e quello ad est della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 31 ottobre

Sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulle Isole maggiori condizioni di tempo instabile, con nuvolosità a tratti densa, associata ad alcune precipitazioni sparse, intermittenti, anche sotto forma di locali rovesci, occasionalmente temporaleschi al Sud. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Temperature massime diurne stazionarie o in lieve diminuzione lungo l’Adriatico: valori per lo più tra 15 e 21 gradi. Venti fino a moderati da nord o nord-est intorno alla Sardegna e sui mari del Centro-Nord, che risulteranno per lo più mossi; al Sud e sulla Sicilia venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre ore 13:34

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