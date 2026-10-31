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Meteo, due perturbazioni tra Halloween e Ognissanti: le previsioni per il weekend

Torna il maltempo tra il 31 ottobre e l'1 novembre: piogge forti e freddo in aumento soprattutto domenica!
Previsione31 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nel fine settimana di Halloween e Ognissanti, le condizioni meteo in Italia risentiranno del passaggio di due impulsi di aria fredda che, in rapida sequenza, attraverseranno la nostra Penisola. La prima di queste perturbazioni (perturbazione numero 7 di ottobre) sabato 31 ottobre ore porterà maltempo soprattutto sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole, con molto vento su tutti i nostri mari e un leggero calo termico soprattutto su regioni adriatiche e meridionali.
La seconda perturbazione (la prima del mese di novembre) tra domenica e lunedì porterà invece maltempo da nord a sud in gran parte del Paese, anche se le piogge più diffuse e insistenti coinvolgeranno anche in questo caso il Centro-Sud, e favorirà un ulteriore e sensibile calo termico in gran parte d’Italia, con le temperature che praticamente dappertutto scenderanno su valori inferiori alle medie stagionali. Con il passaggio di questa seconda perturbazione le piogge al Centro-Sud potrebbero risultare particolarmente abbondanti e caratterizzate anche da locali violenti nubifragi, mentre venti intensi, anche di burrasca, spazzeranno i nostri mari.

Le previsioni meteo per Halloween, sabato 31 ottobre

Sabato prevalenza di tempo soleggiato al Nord e in Toscana, nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso del giorno piogge sparse interesseranno Marche, Abruzzo, Molise, gran parte del Sud (eccetto le coste campane) e Isole.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo, quasi ovunque comprese fra 14 e 22 gradi. Ventoso su quasi tutti i mari per venti dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per Ognissanti, domenica 1 novembre

Domenica alternanza tra sole e nuvole al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio; non si escludono isolate e brevi piogge al Nord-Est e lungo la fascia prealpina del Nord-Ovest. Tempo variabile anche sulle Isole maggiori, ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio. Altrove cielo nuvoloso e molto nuvoloso sin dal mattino con precipitazioni sparse, intermittenti: possibili rovesci e locali temporali, con il rischio di fenomeni intensi e nubifragi.

Temperature massime in generale diminuzione, a eccezione della Sicilia, con un calo più sensibile sul medio e alto Adriatico e valori che si porteranno diffusamente al di sotto della norma. Venti settentrionali in progressivo marcato rinforzo e raffiche di burrasca, mari da mossi a molto mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 31 Ottobre ore 10:00

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