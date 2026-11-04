Meteo, una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: prime piogge in arrivo mercoledì 4 novembre

La perturbazione responsabile del forte maltempo di inizio settimana si sta oramai allontanando, ma c'è già un altro vortice di bassa pressione (perturbazione numero 2 di novembre) in avvicinamento da ovest: nella giornata di oggi porterà qualche pioggia, più che altro all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, mentre nel resto del Paese la situazione meteo risulterà nel complesso tranquilla.

Domani la nuova perturbazione, in lento spostamento verso est, porterà maltempo al Nord-Ovest e nelle Isole, poi in estensione venerdì anche alle regioni tirreniche, mentre sabato, prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, con le sue piogge bagnerà a tratti gran parte del Paese, fatta eccezione per il Nord-Ovest e la Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 novembre

Mercoledì nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su Piemonte, Romagna, Calabria meridionale, Sicilia orientale e nord della Sardegna; in serata qualche pioggia anche sulla Liguria.

Deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in lieve crescita invece nelle regioni adriatiche e in Sardegna. Venti moderati, meridionali o di Scirocco, sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 5 novembre

Giovedì molte nubi e piogge sparse sulla Sardegna, con la formazione anche di qualche temporale.

Prevalenza di tempo soleggiato nelle Venezie e nelle regioni centrali tirreniche. Giornata più instabile altrove: piogge isolate su Piemonte, Ponente ligure, Calabria meridionale e Sicilia, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri.

Temperature massime in leggera diminuzione al Sud, pressoché stazionarie nel resto d’Italia. Ventoso sui mari di ponente per venti di Scirocco.