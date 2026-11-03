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Meteo 3 novembre: vortice ciclonico si allontana! Piogge al Sud

Il maltempo si attenua al Centro-Sud dopo le piogge e forti venti di ieri (2 novembre). Ultime piogge al Sud con temperature in lieve rialzo.
Previsione3 Novembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il vortice di bassa pressione che ieri, lunedì 2 novembre, ha colpito l’Italia con pioggia, grandine, venti molto forti, mari agitati e temperature sotto le medie stagionali, si allontanerà decisamente verso i Balcani nel corso della giornata odierna (martedì 3). Con la perturbazione in uscita, le ultime piogge residue si concentreranno soprattutto al Sud, tra Puglia, Basilicata e Calabria, per poi esaurirsi nel corso del pomeriggio.

Al Centro-Nord, invece, si osserverà già un sensibile miglioramento: la nuvolosità resterà piuttosto diffusa, ma senza piogge significative da segnalare; venti in progressiva attenuazione. Il contesto termico sarà pienamente autunnale al Nord e sui settori adriatici, mentre qualche grado in più si registrerà sui versanti tirrenici e sulle Isole maggiori, con valori massimi vicini ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 3 novembre

Situazione in miglioramento. Nella prima parte della giornata possibili piogge al Sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; piogge in completo esaurimento nel pomeriggio. Altrove assenza di precipitazioni ma con nubi spesso diffuse, specialmente su Nord-est, settori adriatici e Sud Italia, mentre le schiarite più ampie si osserveranno al Nord-Ovest (in mattinata), sui settori tirrenici e su parte delle Isole Maggiori. Venti in progressiva attenuazione, ma inizialmente ancora forti, con moto ondoso accentuato.

Temperature minime in rialzo; massime in rialzo al Centro-Sud e Isole, valori in generale compresi tra i 14 e i 20 gradi; qualche grado in meno al Nord, al di sotto dei 17 gradi, mentre picchi di 20-21 gradi sul medio-basso Tirreno e Sicilia. 

Le previsioni meteo per mercoledì 4 novembre

Nuvolosità diffusa, a tratti compatta; poche le piogge, di deboli intensità, possibili sporadicamente sui settori interni della Calabria e sull’Appennino Romagnolo.

Temperature minime in ulteriore aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove; temperature massime senza sensibili variazioni, si segnala un lieve calo al Nord; i valori sono vicini alle medie climatica, o leggermente inferiori. Venti settentrionali in completa attenuazione; progressivo rinforzo delle correnti meridionali sui mari di Ponente.

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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre ore 06:31

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