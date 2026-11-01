FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, lunedì 2 forte maltempo al Centro-Sud: rischio nubifragi e...

Meteo, lunedì 2 forte maltempo al Centro-Sud: rischio nubifragi e vento a 100 all'ora

Vortice ciclonico in azione: maltempo intenso fino a domani, con rischio di nubifragi e vento molto forte. Le previsioni meteo
Previsione1 Novembre 2026 - ore 12:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione1 Novembre 2026 - ore 12:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Si sta intensificando - proprio in queste ore domenicali - un altro vortice di bassa pressione, la perturbazione numero 1 di novembre: tra oggi e domani porterà sul nostro Paese diffuso maltempo, venti molto forti e un ulteriore abbassamento delle temperature; i valori scenderanno al di sotto delle medie stagionali specialmente al Centro-Sud, con anche 3 - 4 gradi in meno rispetto alla norma. In particolare, tra oggi e domani sono attese piogge diffuse e in alcuni casi intense, con il pericolo quindi di nubifragi e locali allagamenti, soprattutto lungo il medio Adriatico, al Sud e nelle Isole maggiori.
Martedì, con la perturbazione in allontanamento, il maltempo residuo si concentrerà più che altro al Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un sensibile miglioramento del tempo, seppur con una nuvolosità che si manterrà piuttosto diffusa.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 2 novembre

Domani prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e Toscana. Più nubi altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su Sardegna e alto Lazio; piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Sud Peninsulare e Sicilia; possibili temporali.

Temperature minime in sensibile calo al Nord: rischio di deboli gelate nella Pianura Padana occidentale, in Piemonte. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole: valori comunque ancora in generale al di sotto della norma. Venti intensi, per lo più dai quadranti settentrionali ma in rotazione ciclonica; più esposti Centro-Sud e Isole con raffiche fino ai 100 km/h. Mari agitati o molto agitati tra Mar Tirreno, canale di Sardegna e canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre

Condizioni atmosferiche in miglioramento. Nella prima parte della giornata possibili piogge al Sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; piogge in completo esaurimento entro sera. Altrove assenza di precipitazioni ma con nubi spesso diffuse, specialmente su Nord-est, settori adriatici e Sud Italia, mentre le schiarite più ampie si osserveranno al Nord-Ovest (in mattinata), sui settori tirrenici e su parte delle Isole Maggiori.
Venti in progressiva attenuazione, ma inizialmente ancora forti, con moto ondoso accentuato. Temperature minime senza grazie variazioni, ancora vicine allo zero al Nord. Valori massimi in rialzo al Centro-Sud e nelle Isole, con picchi di 20-21 gradi su basso tirreno e Sicilia.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, novembre al via con forte maltempo: rischio nubifragi e freddo in aumento. Le previsioni da domenica 1
    Previsione1 Novembre 2026

    Meteo, novembre al via con forte maltempo: rischio nubifragi e freddo in aumento. Le previsioni da domenica 1

    Un vortice ciclonico si intensifica sull'Italia: forte maltempo tra domenica e lunedì, con venti intensi e freddo in aumento
  • Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio nubifragi e freddo in aumento domenica 1 novembre
    Previsione1 Novembre 2026

    Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio nubifragi e freddo in aumento domenica 1 novembre

    Vortice ciclonico sull'Italia: tra oggi e domani porterà forte maltempo e un sensibile calo delle temperature
  • Meteo, Ognissanti con forte maltempo e possibili nubifragi: le zone più a rischio domenica 1 novembre e lunedì 2
    Previsione31 Ottobre 2026

    Meteo, Ognissanti con forte maltempo e possibili nubifragi: le zone più a rischio domenica 1 novembre e lunedì 2

    Un vortice ciclonico attraverserà l'Italia tra domenica e lunedì: porterà forte maltempo, con rischio di nubifragi, e venti intensi e freddi
  • Meteo, due perturbazioni tra Halloween e Ognissanti: le previsioni per il weekend
    Previsione31 Ottobre 2026

    Meteo, due perturbazioni tra Halloween e Ognissanti: le previsioni per il weekend

    Torna il maltempo tra il 31 ottobre e l'1 novembre: piogge forti e freddo in aumento soprattutto domenica!
Ultime newsVedi tutte
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Tendenza1 Novembre 2026
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Più stabile ls parte centrale della settimana, ma non sempre soleggiata: nuvole e qualche pioggia, con un clima anche più fresco della media
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Tendenza31 Ottobre 2026
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Dopo il forte maltempo di domenica e lunedì, da martedì si conferma un miglioramento (ma non tornano sole diffuso e clima mite!)
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Tendenza30 Ottobre 2026
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Profonda circolazione di bassa pressione: previsti rovesci o temporali anche di forte intensità. Non si escludono locali nubifragi e forti colpi di vento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 01 Novembre ore 16:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154