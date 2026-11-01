Meteo, lunedì 2 forte maltempo al Centro-Sud: rischio nubifragi e vento a 100 all'ora

Si sta intensificando - proprio in queste ore domenicali - un altro vortice di bassa pressione, la perturbazione numero 1 di novembre: tra oggi e domani porterà sul nostro Paese diffuso maltempo, venti molto forti e un ulteriore abbassamento delle temperature; i valori scenderanno al di sotto delle medie stagionali specialmente al Centro-Sud, con anche 3 - 4 gradi in meno rispetto alla norma. In particolare, tra oggi e domani sono attese piogge diffuse e in alcuni casi intense, con il pericolo quindi di nubifragi e locali allagamenti, soprattutto lungo il medio Adriatico, al Sud e nelle Isole maggiori.

Martedì, con la perturbazione in allontanamento, il maltempo residuo si concentrerà più che altro al Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un sensibile miglioramento del tempo, seppur con una nuvolosità che si manterrà piuttosto diffusa.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 2 novembre

Domani prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e Toscana. Più nubi altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su Sardegna e alto Lazio; piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Sud Peninsulare e Sicilia; possibili temporali.

Temperature minime in sensibile calo al Nord: rischio di deboli gelate nella Pianura Padana occidentale, in Piemonte. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole: valori comunque ancora in generale al di sotto della norma. Venti intensi, per lo più dai quadranti settentrionali ma in rotazione ciclonica; più esposti Centro-Sud e Isole con raffiche fino ai 100 km/h. Mari agitati o molto agitati tra Mar Tirreno, canale di Sardegna e canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre

Condizioni atmosferiche in miglioramento. Nella prima parte della giornata possibili piogge al Sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; piogge in completo esaurimento entro sera. Altrove assenza di precipitazioni ma con nubi spesso diffuse, specialmente su Nord-est, settori adriatici e Sud Italia, mentre le schiarite più ampie si osserveranno al Nord-Ovest (in mattinata), sui settori tirrenici e su parte delle Isole Maggiori.

Venti in progressiva attenuazione, ma inizialmente ancora forti, con moto ondoso accentuato. Temperature minime senza grazie variazioni, ancora vicine allo zero al Nord. Valori massimi in rialzo al Centro-Sud e nelle Isole, con picchi di 20-21 gradi su basso tirreno e Sicilia.