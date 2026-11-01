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Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre

Tempo più stabile nella parte centrale della settimana, ma non sempre soleggiato: attese nuvole e qualche pioggia, con un clima anche più fresco della media
Tendenza1 Novembre 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella parte centrale della settimana la circolazione atmosferica a grande scala sull’Europa vedrà la persistenza di un robusto e vasto anticiclone alle alte latitudini (centrato nella fascia tra Islanda, Isole Britanniche e sud della Scandinavia) e la presenza di una circolazione di bassa pressione sull’Europa sud-occidentale (tra Francia e Spagna).
L’Italia si troverà a metà strada tra le due strutture, risentendo parzialmente sia dell’una che dell’altra, in un contesto meteorologico in generale molto variabile.
Maggiormente esposte alla depressione franco-iberica saranno le Isole maggiori dove, tra giovedì e venerdì, potrebbero anche verificarsi alcune precipitazioni. Nel resto del Paese il tempo resterà asciutto, ma il tempo non sempre soleggiato: spesso, infatti, si osserverà la presenza di banchi nuvolosi alle basse quote, più significativa al Nord-Ovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni centrali adriatiche e sulla Calabria.

La tendenza meteo per mercoledì 4 novembre

Gli ultimi aggiornamenti meteo per la giornata di mercoledì delineano condizioni di spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso in tutto il Paese e assenza di precipitazioni. Le temperature massime saranno in lieve flessione al Nord e sulle Marche, dove non si andrà oltre i 13-14 gradi. I venti si disporranno da sud/sudest nel Canale di Sicilia e intorno alla Sardegna dove tenderanno a rinforzare; venti moderati o tesi di Tramontana in Liguria, deboli o localmente moderati da est in val padana e di Bora sull’alto Adriatico.

Dal punto di vista termico, il clima sarà pienamente autunnale al Nord e nelle regioni adriatiche dove le temperature si manterranno su valori nella norma o anche leggermente al di sotto: all’alba, nelle aree della val padana con prevalenza di cieli notturni sereni, si potrebbero localmente anche sfiorare gli zero gradi. Clima decisamente più mite nelle Isole maggiori dove le massime pomeridiane potranno di poco superare i 20 gradi. 
Si tratta di un'evoluzione ancora incerta, anche a causa della spiccata variabilità in vista, per cui sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 01 Novembre ore 16:49

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