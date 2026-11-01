Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio nubifragi e freddo in aumento domenica 1 novembre

La giornata di Ognissanti, domenica 1 novembre, sarà segnata dall'arrivo di un'intensa perturbazione, un vortice di bassa pressione che attraverserà l'Italia tra oggi e domani portando maltempo diffuso, venti molto forti e un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno ovunque al di sotto delle medie stagionali. In particolare sono attese piogge diffuse e anche intense, con il pericolo di nubifragi e locali allagamenti, soprattutto lungo il medio Adriatico, al Sud e nelle Isole ma, almeno nella giornata di domani, qualche pioggia raggiungerà anche il Nord e il medio versante tirrenico.

Le previsioni meteo per domenica 1 novembre, giorno di Ognissanti

Oggi nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno alcune temporanee schiarite. Piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; a carattere più isolato qualche pioggia, nel corso del giorno, anche su Piemonte, Lombardia, Emilia e Romagna, con nevicate sui rilievi oltre 1300-1600 metri.

Temperature massime in diminuzione, quasi dappertutto comprese tra 11 e 20 gradi, in generale al di sotto della norma. Ventoso per venti dai quadranti settentrionali, intensi soprattutto su medio e alto Adriatico, medio Tirreno e Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 2 novembre

Domani prevalenza di tempo soleggiato al Nord e Toscana. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su Venezie e Sardegna: piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise e Sud Peninsulare; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Romagna, Sicilia e sud della Sardegna.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole: valori comunque ancora in generale al di sotto della norma. Venti intensi, per lo più dai quadranti settentrionali, al Centro-Sud e Isole, con raffiche anche a 80-90 km/h.