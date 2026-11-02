Meteo: nuovo peggioramento del tempo a metà settimana? La tendenza

La situazione meteorologica per la seconda parte della settimana è incerta per l’evoluzione di un possibile vortice di bassa pressione, che potrebbe formarsi giovedì 5 ad ovest della Sardegna per poi avanzare lentamente verso la nostra Penisola.

Se tale evoluzione venisse confermata, il tempo potrebbe, già giovedì, peggiorare sulla Sardegna con il ritorno delle nuvole e delle piogge; anche in Sicilia la giornata potrebbe essere molto nuvolosa con la possibilità di locali deboli piogge sui settori più occidentali e orientali dell’isola. Sui mari di ponente è previsto un rinforzo dei venti: di Tramontana in Liguria, di Scirocco sul Tirreno e intorno alle due Isole maggiori. Temperature senza grandi variazioni e per lo più in linea con le medie del periodo.

Tra venerdì e sabato il maltempo potrebbe coinvolgere anche il resto della Penisola: la tendenza meteo

Nei giorni successivi, tra venerdì 6 e sabato 7, il maltempo potrebbe trasferirsi gradualmente verso il resto della Penisola determinando un peggioramento che al momento non sembra essere né intenso né particolarmente diffuso.

Domenica 8 l’area depressionaria associata all’area instabile dovrebbe essersi allontana verso i Balcani. Si tratta, come già anticipato, di un’evoluzione ancora molto incerta, facilmente soggetta a modifiche anche significative da un aggiornamento all’altro.