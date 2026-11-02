Meteo: 2 novembre con maltempo al Centro-Sud! Forti venti

Un intenso vortice di bassa pressione è attivo sull’Italia (si tratta della perturbazione numero 1 di novembre) ed è causa di diffuso maltempo, venti molto forti, mari agitati e temperature al di sotto delle medie stagionali. Nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali, con il pericolo di nubifragi e locali allagamenti al Centro-Sud, situazione più tranquilla e soleggiata al Nord e in Toscana.

I settori più esposti al maltempo sono il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. Criticità anche per le raffiche di burrasca e per i mari agitati, con il rischio di mareggiate lungo le coste a favore di vento.

Martedì 3 novembre, con la perturbazione in allontanamento, le piogge residue si concentreranno più che altro al Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un sensibile miglioramento del tempo, seppur con una nuvolosità che si manterrà piuttosto diffusa. Le proiezioni attuali indicano poi, per la parte centrale della nuova settimana, da mercoledì 4 a venerdì 6, una fase di tempo più stabile e asciutto, caratterizzato anche da un graduale lieve rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 2 novembre

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e Toscana. Più nubi altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su Sardegna e alto Lazio; piogge diffuse, anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, con possibili temporali. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole: valori comunque ancora in generale al di sotto della norma.

Venti intensi, per lo più dai quadranti settentrionali ma in rotazione ciclonica; più esposti Centro-Sud e Isole con raffiche fino ai 100 km/h. Mari agitati o molto agitati tra Mar Tirreno, canale di Sardegna e canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre

Condizioni atmosferiche in miglioramento. Nella prima parte della giornata possibili piogge al Sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; piogge in completo esaurimento entro sera. Altrove assenza di precipitazioni ma con nubi spesso diffuse, specialmente su Nord-est, settori adriatici e Sud Italia, mentre le schiarite più ampie si osserveranno al Nord-ovest (in mattinata), sui settori tirrenici e su parte delle Isole Maggiori.

Venti in progressiva attenuazione, ma inizialmente ancora forte, con moto ondoso accentuato. Temperature minime senza grandi variazioni, ancora vicine allo zero al Nord; massime in rialzo al Centro-Sud e Isole, valori in generale compresi tra i 14 e i 20 gradi; qualche grado in meno al Nord, al di sotto dei 17 gradi, mentre picchi di 20-21 gradi sul medio-basso Tirreno e Sicilia.