Meteo: domani pausa dalle piogge, ma non durerà molto. Le previsioni da mercoledì 4 novembre

Tra domani e giovedì il maltempo ci darà un po’ di tregua, anche se non mancheranno le nuvole e alcune piogge, più che altro concentrate sul versante occidentale del Paese: proprio da ovest si avvicinerà infatti una nuova perturbazione (la numero 2 del mese) che poi venerdì porterà un diffuso peggioramento del tempo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori.

Sabato questa perturbazione porterà maltempo soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre domenica lascerà la nostra Penisola favorendo un miglioramento del tempo. Nei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni, e risulteranno ancora leggermente al di sotto della norma al Nord e nel complesso in linea con le medie stagionali nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 4 novembre

Domani nuvole su gran parte d’Italia. Poche comunque le piogge, per lo più concentrate su Piemonte, Appennino Tosco-Emiliano, Romagna, Toscana e Calabria Meridionale.

Temperature massime in leggero calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita nel resto d’Italia. Venti moderati, meridionali o di Scirocco, sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 5 novembre

Giovedì molte nubi e piogge sparse sulle Isole Maggiori, con la formazione anche di qualche temporale. Prevalenza di tempo soleggiato nelle Venezie e nelle regioni centrali tirreniche, giornata tra sole e nuvole altrove: piogge isolate su Piemonte e Calabria, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1500 metri. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud, pressoché stazionarie nel resto d’Italia. Ventoso sui mari di ponente per venti di Scirocco.