Meteo: martedì 3 novembre ancora piogge al Sud, poi breve tregua

Si sta spostando gradualmente verso la Grecia l’intensa perturbazione numero 1 di novembre ma martedì, prima di abbandonare la nostra Penisola, porterà ancora un po’ di maltempo al Sud, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo migliorerà.

Tra mercoledì e giovedì il maltempo ci darà un po’ di tregua, con appena qualche debole pioggia sul versante occidentale del Paese, ma per venerdì è atteso un nuovo peggioramento del tempo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e sulle Isole per l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) da ovest. Questa nuova perturbazione sabato porterà maltempo soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre domenica lascerà la nostra Penisola favorendo così un miglioramento del tempo. Nei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni, ancora leggermente al di sotto della norma al Nord e nel complesso in linea con le medie stagionali nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre

Martedì prevalenza di tempo bello all’estremo Nord-Ovest, in Toscana e nel Lazio. Nuvole nel resto del Paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno piogge isolate su Molise, Puglia, Basilicata, Appennino campano, Calabria e Sicilia. Venti in attenuazione; temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord, in sensibile rialzo invece al Centro-Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 novembre

Mercoledì nuvole su gran parte d’Italia ma solo poche piogge, di debole intensità, saranno possibili sporadicamente sui settori interni della Calabria e sull’Appennino romagnolo. Temperature minime in ulteriore aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove; Temperature massime senza sensibili variazioni, si segnala un lieve calo al Nord; i valori sono vicini alle medie climatica, o leggermente inferiori. Venti settentrionali in completa attenuazione; progressivo rinforzo delle correnti meridionali sui mari di Ponente.