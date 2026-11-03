FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: martedì 3 novembre ancora piogge al Sud, poi breve tregua

Meteo: martedì 3 novembre ancora piogge al Sud, poi breve tregua

Dopo il forte maltempo di lunedì, la perturbazione si sta allontanando gradualmente dall'Italia.
Previsione3 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione3 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Si sta spostando gradualmente verso la Grecia l’intensa perturbazione numero 1 di novembre ma martedì, prima di abbandonare la nostra Penisola, porterà ancora un po’ di maltempo al Sud, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo migliorerà.
Tra mercoledì e giovedì il maltempo ci darà un po’ di tregua, con appena qualche debole pioggia sul versante occidentale del Paese, ma per venerdì è atteso un nuovo peggioramento del tempo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e sulle Isole per l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) da ovest. Questa nuova perturbazione sabato porterà maltempo soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre domenica lascerà la nostra Penisola favorendo così un miglioramento del tempo. Nei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni, ancora leggermente al di sotto della norma al Nord e nel complesso in linea con le medie stagionali nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre 

Martedì prevalenza di tempo bello all’estremo Nord-Ovest, in Toscana e nel Lazio. Nuvole nel resto del Paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno piogge isolate su Molise, Puglia, Basilicata, Appennino campano, Calabria e Sicilia. Venti in attenuazione; temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord, in sensibile rialzo invece al Centro-Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 novembre 

Mercoledì nuvole su gran parte d’Italia ma solo poche piogge, di debole intensità, saranno possibili sporadicamente sui settori interni della Calabria e sull’Appennino romagnolo. Temperature minime in ulteriore aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove; Temperature massime senza sensibili variazioni, si segnala un lieve calo al Nord; i valori sono vicini alle medie climatica, o leggermente inferiori. Venti settentrionali in completa attenuazione; progressivo rinforzo delle correnti meridionali sui mari di Ponente.  

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 3 novembre: vortice ciclonico si allontana! Piogge al Sud
    Previsione3 Novembre 2026

    Meteo 3 novembre: vortice ciclonico si allontana! Piogge al Sud

    Il maltempo si attenua al Centro-Sud dopo le piogge e forti venti di ieri (2 novembre). Ultime piogge al Sud con temperature in lieve rialzo.
  • Meteo: 3 novembre con ultime piogge al Sud! Venti in progressiva attenuazione
    Previsione2 Novembre 2026

    Meteo: 3 novembre con ultime piogge al Sud! Venti in progressiva attenuazione

    Il vortice ciclonico responsabile di forte maltempo al centro-Sud, domani (3 novembre) si allontana verso la Grecia con progressivo miglioramento
  • Meteo: 2 novembre con maltempo al Centro-Sud! Forti venti
    Previsione2 Novembre 2026

    Meteo: 2 novembre con maltempo al Centro-Sud! Forti venti

    Vortice ciclonico oggi, 2 novembre, al Centro-Sud: forte maltempo con piogge abbondanti e venti fino a intensità di burrasca.
  • Vortice ciclonico sull'Italia: forte maltempo e rischio nubifragi, attenzione anche al vento. Le previsioni dal 2 novembre
    Previsione2 Novembre 2026

    Vortice ciclonico sull'Italia: forte maltempo e rischio nubifragi, attenzione anche al vento. Le previsioni dal 2 novembre

    Settimana al via con forte maltempo al Centro-Sud e nelle Isole: piogge intense e rischio nubifragi, possibili raffiche fino a 100 all'ora
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nuovo peggioramento del tempo a metà settimana? La tendenza
Tendenza2 Novembre 2026
Meteo: nuovo peggioramento del tempo a metà settimana? La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana, da giovedì 5 novembre, indica un nuovo possibile peggioramento a iniziare dalle Isole.
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Tendenza1 Novembre 2026
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Più stabile ls parte centrale della settimana, ma non sempre soleggiata: nuvole e qualche pioggia, con un clima anche più fresco della media
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Tendenza31 Ottobre 2026
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Dopo il forte maltempo di domenica e lunedì, da martedì si conferma un miglioramento (ma non tornano sole diffuso e clima mite!)
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre ore 10:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154