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Meteo, perturbazione in arrivo: la tendenza per venerdì 6 e il weekend

Perturbazione in arrivo nella parte finale della settimana: attraverserà l'Italia tra venerdì e sabato
Tendenza3 Novembre 2026 - ore 11:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza3 Novembre 2026 - ore 11:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’andamento del tempo nell’ultima parte della settimana dovrebbe essere condizionato dall’allungarsi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia di un’area depressionaria con centro in quota in prossimità della Manica. Questa circolazione dovrebbe essere associata al transito tra giovedì e sabato di una perturbazione non particolarmente intensa i cui effetti sono comunque affetti da margini di incertezza ancora significativi.

Venerdì 6 la perturbazione, dopo aver coinvolto le Isole già nella giornata di giovedì, tenderà ad avanzare lentamente verso ovest. Nelle Isole ancora qualche pioggia isolata, per lo più nel nord ed est della Sicilia. Entro il pomeriggio precipitazioni sparse coinvolgeranno il Nord-Ovest (quota neve nelle Alpi oltre i 1400-1700 metri) e alcuni rovesci potranno svilupparsi nel settore ligure fino all’ovest della Toscana e sulla Calabria tirrenica. La sera qualche pioggia in estensione anche all’Emilia. Tempo ancora asciutto nel resto d’Italia dove non mancheranno aree soleggiate temporaneamente anche ampie. Temperature massime in calo al Nordovest. Venti fino a moderati nei mari di ponente con rinforzi da nord nel Ligure occidentale.

La tendenza meteo per il weekend del 7 e 8 novembre

Sabato il fronte piovoso dovrebbe attraversare il Centro-Sud peninsulare con molta variabilità: i fenomeni più significativi, localmente anche a carattere di rovescio o isolato temporale, sono attesi al Sud e, a inizio giornata, sul medio Tirreno. Per il Nord e le Isole sarebbe sostanzialmente attesa solo una nuvolosità variabile. Le massime dovrebbero già rialzare al Nord-Ovest e calare di qualche grado al Nord-Est, al Centro e in Sardegna. Venti localmente moderati da sud-sudest su Ionio e Adriatico, da nord-nordovest sui mari di ponente.

La domenica dovrebbe vedere l’allontanamento del sistema perturbato verso la penisola balcanica, con il ritorno di un tempo asciutto quasi dappertutto. Al Sud e in Sicilia potrebbe indugiare una nuvolosità anche consistente con qualche breve pioggia sporadica. Maggiori schiarite potrebbero favorire il Centro-Nord e la Sardegna con temperature in rialzo. Venti quasi ovunque in indebolimento.

Il grado di incertezza è ancora alto, per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni per conferme e maggiori dettagli.

 In merito ai primi giorni della prossima settimana, le attuali indicazioni mostrerebbero la tendenza a un temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione associato ad afflussi di aria più mite. Sembra quindi al momento poco probabile il transito di altre perturbazioni, specie al Centro-Sud, e le temperature potrebbero assestarsi su valori anche sopra le medie stagionali.

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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre ore 14:29

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