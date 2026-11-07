FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 7 novembre con maltempo al Sud! Domenica 8 migliora

Meteo: 7 novembre con maltempo al Sud! Domenica 8 migliora

Le previsioni meteo per oggi, 7 novembre, vedono ancora maltempo sul Nordest, medio versante adriatico e Sud. Domenica 8 miglioramente temporaneo
Previsione7 Novembre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione7 Novembre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Nelle prossime ore la perturbazione (la numero 2 di novembre), in lento movimento sull’Italia, porterà maltempo soprattutto al Nordest, medio versante adriatico e Sud, mentre domani (domenica 8), abbandonando la nostra Penisola, lascerà dietro di sé un po’ di instabilità residua per lo più concentrata sulle estreme regioni meridionali.

Lunedì 9 inizialmente il tempo, nonostante la presenza di nuvole, risulterà in prevalenza asciutto ma la tregua durerà poco, perché già nella seconda parte del giorno peggiorerà al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione (numero 3 di novembre) che martedì 10 porterà maltempo soprattutto al Centro e Sardegna.

Dopo una nuova parziale tregua attesa per mercoledì 11, quando comunque le piogge non saranno del tutto assenti, un altro peggioramento appare probabile per la giornata di giovedì 12, quando potrebbe arrivare l’ennesima perturbazione, accompagnata da piogge diffuse al Centro-Nord e Sardegna. Nonostante la fase di maltempo, nei prossimi giorni le temperature risulteranno piuttosto miti, con valori al di sopra della norma soprattutto nella parte centrale della prossima settimana. 

Le previsioni meteo per oggi, sabato 7 novembre

Tempo in prevalenza bello all’estremo Nord-Ovest e coste centrali tirreniche. Nel resto d’Italia cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Venezie, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

Temperature massime in diminuzione nelle Venezie e in Sardegna, in crescita nelle regioni centrali, Campania e Sicilia. Moderati venti di Bora sull’Alto Adriatico e di Tramontana su Mar Ligure e Tirreno; altrove ventilazione per lo più debole. 

Le previsioni meteo per domenica 8 novembre

Tempo in miglioramento, con parziali schiarite e piogge in esaurimento, anche se non mancheranno nuvole su molte zone del Paese e qualche pioggia residua, in ogni caso per lo più debole e isolata, su Puglia Meridionale e versante ionico della Calabria. Temperature massime in rialzo al Nordest, in leggero calo in gran parte del Centro e Sicilia.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: domenica 8 migliora il tempo! La tregua sarà breve
    Previsione7 Novembre 2026

    Meteo: domenica 8 migliora il tempo! La tregua sarà breve

    Le previsioni meteo per domani, domenica 8 novembre, vedono un tempo in generale miglioramento, con qualche pioggia residua all Sud.
  • Meteo 7 novembre: ancora piogge su parte dell'Italia. Domenica 8 breve pausa
    Previsione7 Novembre 2026

    Meteo 7 novembre: ancora piogge su parte dell'Italia. Domenica 8 breve pausa

    Oggi, sabato 7 novembre, ancora residui effetti della perturbazione n.2 del mese, con piogge soprattutto al Sud. Domenica 8 migliora, ma per poco
  • Meteo: weekend al via con qualche pioggia. Le previsioni
    Previsione6 Novembre 2026

    Meteo: weekend al via con qualche pioggia. Le previsioni

    Le previsioni meteo per il weekend vedono sabato 7 ancora piogge e venti mentre domenica 8 è previso un generale miglioramento, seppur temporaneo
  • Meteo: 6 novembre con piogge in diverse regioni. Neve sulle Alpi
    Previsione6 Novembre 2026

    Meteo: 6 novembre con piogge in diverse regioni. Neve sulle Alpi

    Le previsioni meteo per oggi, venerdì 6 novembre, indicano piogge su gran parte del Paese, innescate dalla perturbazione n.2. Nevicate sulle Alpi
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da lunedì 9 maltempo a tratti intenso e clima mite al Centro-Sud
Tendenza7 Novembre 2026
Meteo: da lunedì 9 maltempo a tratti intenso e clima mite al Centro-Sud
La tendenza meteo per la prossima settimana descriva un contesto decisamente dinamico, con due perturbazioni in arrivo e clima mite al Centro-Sud
Meteo: treno di perturbazioni verso l'Italia! La tendenza da lunedì 9
Tendenza6 Novembre 2026
Meteo: treno di perturbazioni verso l'Italia! La tendenza da lunedì 9
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana indica una fase decisamente perturbata con momenti piovosi. Rialzo termico al Centro-Sud.
Meteo, domenica breve tregua poi tornano le piogge: la tendenza dall'8 novembre
Tendenza5 Novembre 2026
Meteo, domenica breve tregua poi tornano le piogge: la tendenza dall'8 novembre
Dopo una domenica per lo più stabile, la prossima settimana si preannuncia movimentata dal punto di vista meteo: almeno 2 perturbazioni in vista!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 07 Novembre ore 14:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154