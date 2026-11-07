Meteo: 7 novembre con maltempo al Sud! Domenica 8 migliora

Nelle prossime ore la perturbazione (la numero 2 di novembre), in lento movimento sull’Italia, porterà maltempo soprattutto al Nordest, medio versante adriatico e Sud, mentre domani (domenica 8), abbandonando la nostra Penisola, lascerà dietro di sé un po’ di instabilità residua per lo più concentrata sulle estreme regioni meridionali.

Lunedì 9 inizialmente il tempo, nonostante la presenza di nuvole, risulterà in prevalenza asciutto ma la tregua durerà poco, perché già nella seconda parte del giorno peggiorerà al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione (numero 3 di novembre) che martedì 10 porterà maltempo soprattutto al Centro e Sardegna.

Dopo una nuova parziale tregua attesa per mercoledì 11, quando comunque le piogge non saranno del tutto assenti, un altro peggioramento appare probabile per la giornata di giovedì 12, quando potrebbe arrivare l’ennesima perturbazione, accompagnata da piogge diffuse al Centro-Nord e Sardegna. Nonostante la fase di maltempo, nei prossimi giorni le temperature risulteranno piuttosto miti, con valori al di sopra della norma soprattutto nella parte centrale della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 7 novembre

Tempo in prevalenza bello all’estremo Nord-Ovest e coste centrali tirreniche. Nel resto d’Italia cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Venezie, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

Temperature massime in diminuzione nelle Venezie e in Sardegna, in crescita nelle regioni centrali, Campania e Sicilia. Moderati venti di Bora sull’Alto Adriatico e di Tramontana su Mar Ligure e Tirreno; altrove ventilazione per lo più debole.

Le previsioni meteo per domenica 8 novembre

Tempo in miglioramento, con parziali schiarite e piogge in esaurimento, anche se non mancheranno nuvole su molte zone del Paese e qualche pioggia residua, in ogni caso per lo più debole e isolata, su Puglia Meridionale e versante ionico della Calabria. Temperature massime in rialzo al Nordest, in leggero calo in gran parte del Centro e Sicilia.