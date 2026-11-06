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Meteo: 6 novembre con piogge in diverse regioni. Neve sulle Alpi

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 6 novembre, indicano piogge su gran parte del Paese, innescate dalla perturbazione n.2. Nevicate sulle Alpi
Previsione6 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione n. 2 di novembre, in lento transito sul Mediterraneo occidentale a ridosso delle nostre regioni di ponente e ostacolata dal vasto anticiclone di blocco presente sull’Europa settentrionale e orientale, fra oggi (venerdì 6) e domani (sabato 7) riuscirà a procedere verso est interessando gradualmente quasi tutto il nostro Paese, per poi allontanarsi definitivamente verso i Balcani nella giornata di domenica 8. Durante questa fase le temperature resteranno leggermente sotto la media in molte aree del Centro-Nord e in Puglia.

Il miglioramento di domenica, a parte dei residui effetti nel settore adriatico e al Sud, sarà favorito da un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale che, tuttavia, sarà solo temporaneo. Infatti, già da lunedì 9 sera si faranno strada le correnti atlantiche, portatrici di condizioni di variabilità per via di alcuni impulsi perturbati da esse trascinati verso l’Italia, i quali si avvicenderanno nel corso della prossima settimana proprio a partire dalla fine di lunedì.

Durante quest’altra fase, sull’Europa meridionale affluiranno masse d’aria relativamente mite che daranno origine a un generale rialzo termico con valori che si riporteranno sopra la media, in maniera più sensibile al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 6 novembre 

Iniziali schiarite ampie al Nord-Est e inizialmente anche su gran parte del Sud. Nubi nel resto del Paese, più compatte al Nord-Ovest, Emilia occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole dove saranno possibili piogge sparse, anche a carattere di rovescio nelle coste tirreniche. Quota neve intorno ai 1700-2000 metri sulle Alpi. Nel corso della giornata fenomeni in estensione al resto dell’Emilia Romagna, basso Veneto, medio Adriatico e buona parte del Sud.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, Emilia e regioni centrali tirreniche; punte di nuovo oltre i 20 gradi su Calabria e Isole. Un po’ ventoso in Sardegna e sui mari di ponente che risultano mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 7 novembre

Cielo da nuvoloso a coperto in quasi tutto il Paese. Piogge, locali rovesci o temporali possibili in Emilia Romagna, medio Adriatico e regioni meridionali. Qualche pioggia possibile inizialmente anche su Lombardia, Nord-Est e Lazio.

Temperature minime in aumento, tranne nelle Isole; massime in rialzo al Nord-Ovest e al Centro, in leggero calo al Nord-Est. Forti venti di Bora su medio e alto Adriatico; moderato Maestrale sui mari di ponente.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 13:37

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