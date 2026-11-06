Meteo: venerdì 6 novembre maltempo e rischio di piogge intense, ecco dove

La perturbazione numero 2 di novembre, in lento movimento dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia, nella giornata di oggi coinvolgerà il Nord-Ovest, l’Emilia e il Centro-Sud con piogge e rovesci, a iniziare dalla Liguria e dalle regioni tirreniche, dove sono possibili locali precipitazioni intense. Domani i rovesci e i temporali si concentreranno in Emilia, nel medio versante adriatico, in parte del Lazio e, più isolati, al Sud.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano per domenica un miglioramento al Nord, mentre una residua instabilità potrà insistere sul medio Adriatico e al Sud.

In queste giornate le temperature si manterranno prossime alla media stagionale, seppure con un andamento altalenante in base al transito della perturbazione e alle relative precipitazioni.

Le previsioni meteo per venerdì 6 novembre

Oggi cielo da nuvoloso a coperto in gran parte d’Italia, ma con più spazi di sereno nella prima parte della giornata al Nord-Est. Rovesci e temporali in Liguria, lungo le coste toscane, sul Lazio e in Campania; piogge per lo più deboli in Piemonte, Lombardia, Isole e zone interne del Centro; quota neve sulle Alpi occidentali intorno a 1800 metri. In serata le piogge e i rovesci si fanno più diffusi in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e lungo basso versante tirrenico.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche. Ventoso in Sardegna, Liguria, Coste tirreniche e mari di ponente, che risultano mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 7 novembre

Prime ore della giornata con piogge e rovesci al Nord, escluse le Alpi orientali e il Triveneto, e a carattere sparso al Centro-Sud. Nel corso della mattinata cessano le piogge al Nord, ma insistono in Emilia; dalla Romagna all’Abruzzo rischio di temporali, rovesci nel Lazio.

Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali sulle zone interne e adriatiche del Centro e nel basso Lazio, piogge più isolate al Sud e in Emilia.

Temperature minime in aumento, tranne nelle Isole; massime in rialzo al Nord-Ovest e al Centro, in calo al Nord-Est. Forti venti di Bora su medio e alto Adriatico; moderato Maestrale sui mari di ponente.