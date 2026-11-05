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Meteo, nuova perturbazione: allerta rossa in Sardegna e maltempo in arrivo da giovedì 5 novembre

Nuova fase di maltempo: giovedì coinvolti Nord-Ovest e versante tirrenico, allerta rossa in Sardegna. Le previsioni meteo
Previsione5 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione5 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una nuova perturbazione (la numero 2 di novembre), in lento spostamento oggi verso est, porterà maltempo all’estremo Nord-Ovest e nelle Isole maggiori, con piogge e temporali localmente intensi in Sardegna: la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idrogeologico nei settori orientali dell’Isola.
Venerdì il peggioramento coinvolgerà con maggior decisione il Nord-Ovest e si estenderà anche alle regioni tirreniche, mentre sabato, prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, la perturbazione porterà altre piogge al Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud. In base alle proiezioni odierne, la giornata di domenica sarà invece caratterizzata da basso rischio di precipitazioni, sebbene in molte regioni sarà piuttosto nuvoloso. Le temperature, nei prossimi giorni, continueranno a oscillare attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 5 novembre

Cielo da nuvoloso a coperto in Piemonte, in Liguria, nelle Isole maggiori e sulla bassa Calabria; rovesci e temporali in Sardegna, più intensi nel settore tirrenico; piogge sparse in Sicilia, Piemonte e Ponente Ligure; deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri.
Tempo soleggiato al Nord-Est, dal pomeriggio anche in Emilia; parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia, con più spazio di sereno in Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio.
Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e in Sardegna. Ventoso in Sardegna e sui mari di ponente per Scirocco, Tramontana sul Ligure.

Le previsioni meteo per venerdì 6 novembre

Nuvole su gran parte d’Italia, ma con più spazio al sole al Nord-Est fino al pomeriggio.
Rovesci e temporali in Liguria, coste toscane, Lazio e Campania; piogge per lo più deboli in Piemonte, Lombardia, Isole e zone interne del Centro; quota neve sulle Alpi occidentali da 1600-1800 metri.
Temperature massime in calo al Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche, in rialzo in Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 14:16

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