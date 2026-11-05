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Meteo, domenica breve tregua poi tornano le piogge: la tendenza dall'8 novembre

Dopo una domenica per lo più stabile, la prossima settimana si preannuncia movimentata dal punto di vista meteo: almeno due le perturbazioni in arrivo!
Tendenza5 Novembre 2026 - ore 12:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza5 Novembre 2026 - ore 12:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo il transito della perturbazione 2 di novembre, in azione sull'Italia tra oggi e sabato, tra domenica e l’inizio della prossima settimana la pressione atmosferica tenderà ad aumentare temporaneamente sul Mediterraneo, concedendo una breve fase stabile, a parte qualche residuo effetto della perturbazione attualmente in transito per lo più sul medio Adriatico e al Sud.
Tuttavia, già dalla fine di lunedì le correnti in quota si disporranno da ovest trascinando alcuni impulsi perturbati che andranno a interessare gran parte delle nostre regioni. Una prima perturbazione attraverserà l’Italia tra la sera di lunedì e la giornata di martedì, allontanandosi gradualmente nel corso di mercoledì.
Un secondo sistema nuvoloso, probabilmente più intenso, interesserà il nostro Paese tra giovedì e venerdì, accompagnato anche da un sensibile rinforzo dei venti. La massa d’aria relativamente mite che accompagnerà tutta questa fase favorirà un generale rialzo termico che si rivelerà più sensibile al Centro-Sud: sulle regioni meridionali localmente si potranno raggiungere e leggermente superare i 25 gradi a metà della prossima settimana.

La tendenza meteo da domenica 8 novembre

Domenica il cielo sarà nuvoloso nel settore adriatico e al meridione, con qualche isolata pioggia sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud. Tempo più stabile, altrove con ampie schiarite. Non si esclude la presenza di nebbie al primo mattino nella pianura Padana centrale. Temperature minime in calo al Nord e in Sardegna, massime in leggero rialzo al Nord; valori non lontani dalla media. Un po’ ventoso al Centro-Sud.

Lunedì 9 novembre il tempo sarà inizialmente ancora stabile, con solo della nuvolosità irregolare, salvo delle residue piogge al mattino sulla Puglia meridionale. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e sulle Isole, con qualche pioggia sulle Alpi occidentali (neve a quote alte), in estensione a Liguria di levante e Lombardia verso sera. Temperature minime in leggero calo al Centro-Sud; massime in calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Venti di Scirocco in rinforzo intorno alla Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 13:54

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