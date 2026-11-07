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Meteo 7 novembre: ancora piogge su parte dell'Italia. Domenica 8 breve pausa

Oggi, sabato 7 novembre, ancora residui effetti della perturbazione n.2 del mese, con piogge soprattutto al Sud. Domenica 8 migliora, ma per poco
Previsione7 Novembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione numero 2 di novembre, in lento transito sull’Italia, porterà i suoi effetti in quasi tutto il nostro Paese, concentrandosi sui settori adriatici e al Sud nella giornata di oggi (sabato 7), per poi allontanarsi definitivamente verso i Balcani entro domenica 8. Durante questa fase le temperature resteranno leggermente sotto la media in molte aree del Centro-Nord e in Puglia. Il miglioramento di domenica, a parte dei residui effetti all’estremo Sud, sarà favorito da un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale, che, tuttavia, sarà solo temporaneo.

Infatti, già da lunedì 9 sera si faranno strada le correnti atlantiche, portatrici di condizioni di variabilità per via di alcuni impulsi perturbati da esse trascinati verso l’Italia, i quali si avvicenderanno nel corso della prossima settimana. Una prima perturbazione (la n.3) raggiungerà le regioni più occidentali alla fine di lunedì e attraverserà il Paese nella giornata di martedì 10, lasciando qualche strascico mercoledì 11.

Seguiranno altre perturbazioni, probabilmente più intense, nella seconda parte della settimana. Durante quest’altra fase, sull’Europa meridionale affluiranno masse d’aria relativamente mite che daranno origine a un generale rialzo termico con valori che si riporteranno sopra la media, in maniera più sensibile al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 7 novembre

Schiarite all’estremo Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese con piogge sparse in Emilia Romagna e settore del medio Adriatico; piogge più sporadiche sulle regioni meridionali e, inizialmente, anche su est Lombardia e Venezie.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Est e in Sardegna, in lieve rialzo nelle regioni centrali tirreniche. Un po’ ventoso per Bora sull’alto Adriatico, per Maestrale sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 8 novembre

Tempo in generale miglioramento, ma con della nuvolosità più o meno estesa in transito nel corso della giornata e alcune piogge insistenti soprattutto nella Puglia meridionale.

Temperature massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove; valori non lontani dalla media, con punte leggermente sopra i 20 gradi in Calabria e sulle Isole. Ancora un po’ ventoso su medio-basso Adriatico e Ionio orientale.

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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Novembre ore 14:50

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