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Meteo: treno di perturbazioni verso l'Italia! La tendenza da lunedì 9

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana indica una fase decisamente perturbata con momenti piovosi. Rialzo termico al Centro-Sud.
Tendenza6 Novembre 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La prossima settimana si preannuncia molto dinamica, dominata da un flusso umido e temperato occidentale piuttosto ondulato, in seno al quale viaggeranno una serie di perturbazioni, che nel frattempo troveranno la strada libera verso il Mediterraneo centrale e quindi anche verso l’Italia.

La prima è attesa tra lunedì 9 pomeriggio e martedì 10 sera, investirà soprattutto il Centro-Nord, più marginalmente il Sud peninsulare tra la fine di martedì e le prime ore di mercoledì 11, quando si trasferirà verso i Balcani. Seguirà una brevissima pausa anticiclonica e un temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di mercoledì.

La seconda, infatti, potrebbe investirci tra giovedì 12 e la prima parte di venerdì 13, la terza tra venerdì sera e sabato 14: entrambe veloci, ma più intense della precedente, a cui potrebbero essere associate precipitazioni localmente molto abbondanti e annesse criticità. La distanza temporale, tuttavia, ci impone cautela, la tendenza resta ovviamente ancora incerta e dunque suscettibile di variazioni, da monitorare nei prossimi giorni.   

Tutta questa fase più movimentata e a tratti piovosa sarà inoltre accompagnata da masse d’aria decisamente miti, che favoriranno un aumento generale delle temperature, destinate a portarsi oltre la media stagionale: in modo più sensibile al Centro-Sud dove, tra mercoledì 11 e venerdì 13, si potranno sfiorare i 25 gradi, con picchi localmente anche oltre sulle Isole maggiori.

Inizio di settimana dinamico e decisamente instabile: la tendenza meteo

Entrando nel dettaglio di inizio settimana, lunedì 9 tempo inizialmente stabile, ma con un po’ di sole solo all’estremo Nord-Est. Dal pomeriggio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità meno densa al Sud e sulle Isole. Prime precipitazioni su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia meridionale, in estensione tra sera e notte al resto del Nord. Neve sulle Alpi centro-occidentali, fin verso 1600-1700 metri sul versante italiano. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, fino a moderati o tesi. 

Martedì 10 pioverà diffusamente al Nord, al Centro, in tendenza anche tra il nord della Campania e della Puglia, più occasionalmente sulla Sardegna. Fenomeni più intensi nella prima parte del giorno tra Liguria di levante e alta Toscana e sulla Venezia Giulia. Nelle Alpi quota neve in ulteriore rialzo intorno o poco sopra i 2000 metri. Venti di Scirocco e temperature in aumento, oltre i 20 gradi al Centro-Sud.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 13:47

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