Meteo: oggi (8 novembre) tregua dalle piogge, ma sarà breve!

Nonostante il temporaneo rinforzo dell’alta pressione, nella giornata odierna (domenica 8 novembre) sarà presente una diffusa nuvolosità sulle nostre regioni, in un contesto, comunque, di tempo prevalentemente asciutto. Durante la prossima settimana, invece, si faranno strada le correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di marcata variabilità con numerose fasi piovose.

Già lunedì 9 si affaccerà la parte più avanzata di una nuova perturbazione (la n.3 di novembre), che porterà piogge al Nord e in Toscana, in estensione martedì 10 anche al resto del Centro e con residui effetti nella giornata di mercoledì 11. I dati più aggiornati confermano, poi, un più marcato peggioramento per giovedì 12 a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione (la n.4) che potrà portare precipitazioni intense per lo più al Centro-Nord.

Il maltempo dovrebbe proseguire anche nei giorni successivi, interessando anche il Sud, ma in maniera meno diffusa. Le masse d’aria che accompagneranno questi sistemi nuvolosi saranno relativamente miti, pertanto è atteso un generale rialzo termico, in particolare a metà settimana e soprattutto al Centro-Sud dove le temperature saliranno oltre i valori normali. In questa situazione le eventuali nevicate sui monti, presumibilmente abbondanti nella seconda parte della settimana sulle Alpi, si verificheranno a quote decisamente elevate.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 8 novembre

Tempo abbastanza soleggiato in Sardegna; schiarite anche all’estremo Nord-Est e regioni centrali tirreniche. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Paese, ma con tendenza a graduali rasserenamenti nella pianura Padana centrale e in Sicilia. Non si prevedono precipitazioni rilevanti, a parte alcune piogge che insisteranno sulla Puglia meridionale. Iniziale presenza di locali nebbie in Val Padana e nelle valli interne del Centro in graduale sollevamento.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord: valori vicini alla norma. Ancora un po’ ventilato su medio-basso Adriatico e Ionio orientale che diverranno mossi, fino a molto mosso lo Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 9 novembre

Prevalenza di cielo nuvoloso, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Est. Piogge già dal mattino su Liguria, Lombardia e alta Toscana. Dal pomeriggio precipitazioni in estensione anche al Nord-Est e sulle Alpi occidentali. Quota neve dai 1700 ai 2000 metri nel settore alpino.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest; lievi rialzi al Centro e sulle isole maggiori. Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.