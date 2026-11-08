Meteo 8 novembre: la perturbazione si allontana! Breve pausa, poi nuovo maltempo

La perturbazione numero 2 di novembre, che ha attraversando l’Italia, oggi (domenica 8) abbandonerà la nostra Penisola, favorendo un parziale miglioramento del tempo: nonostante la presenza di una diffusa nuvolosità, sarà infatti una domenica per lo più asciutta, con poche piogge residue solo all’estremo Sud.

Lunedì 9 inizialmente il tempo risulterà in prevalenza asciutto, ma si tratterà di una tregua temporanea e di breve durata: già nella seconda parte del giorno infatti peggiorerà al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione (numero 3 di novembre) che martedì 10 porterà maltempo soprattutto al Centro e Sardegna.

Dopo una nuova parziale tregua attesa per mercoledì 11, quando comunque le piogge non saranno del tutto assenti, un altro peggioramento appare probabile per la giornata di giovedì 12, quando potrebbe arrivare una nuova intensa perturbazione atlantica, accompagnata da piogge diffuse, e localmente anche abbondanti, al Centro-Nord e Sardegna. Nonostante la fase di maltempo, non è atteso alcun periodo di freddo anomalo, e anzi i prossimi giorni risulteranno piuttosto miti, con temperature anche al di sopra della norma, specie nella parte centrale della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 8 novembre

Al mattino prevalenza di bel tempo nelle Venezie e in Valle d’Aosta; in generale nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche pioggia sulla Puglia Meridionale.

Nel pomeriggio sempre in prevalenza bello nelle Venezie, qualche schiarita anche al Nordovest e regioni centrali tirreniche; ancora in generale nuvoloso nel resto del Paese, ma con isolati piovaschi solo sul Salento. In serata piogge isolate su Salento e Ponente Ligure. Temperature massime in rialzo al Nordest, in leggero calo in gran parte del Centro e Sicilia, pressoché stazionarie altrove.

Le previsioni meteo per lunedì 9 novembre

Al mattino tempo soleggiato nelle Venezie, nuvoloso sul resto d’Italia: piogge deboli e isolate su Liguria, Basso Piemonte e Alta Toscana.

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle Venezie: piogge sparse, per lo più deboli, al Nordovest e Alta Toscana. In serata deboli piogge al Nordovest, Emilia Occidentale e Veneto. Temperature massime in calo in gran parte del Nord, in rialzo al Centro e Sardegna.