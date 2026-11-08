Meteo: 12-13 novembre con forti piogge, venti e rischio criticità. Ecco dove

La settimana prosegue all’insegna di un flusso di correnti umide e temperate occidentali in grado di indirizzare altre perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia. La successiva, dopo una relativa e parziale tregua attesa per mercoledì 11, transiterà tra giovedì 12 e venerdì 13 e si confermerebbe piuttosto intensa anche nelle ultime proiezioni con numerose precipitazioni e consistenti cumulati di pioggia soprattutto al Nord e nel versante tirrenico.

La massa d’aria che accompagna il nuovo peggioramento rimane mite con cali quindi contenuti nelle massime anche nelle aree più perturbate e quota neve che rimane elevata nelle Alpi. La sostenuta e mite ventilazione meridionale potrà favorire al Centrosud anche valori oltre la media con un possibile ridimensionamento poi verso la fine della settimana per effetto di un fronte freddo che si muoverà dall’Europa centrale verso i Balcani lambendo anche l’Italia. Tutta l’evoluzione presenta ampi margini di incertezza, per cui si raccomanda di tenersi aggiornati con i bollettini dei prossimi giorni.

Nella seconda parte della settimana si profila un intenso maltempo con clima ovunque mite: la tendenza meteo

Mercoledì 11 alcune schiarite anche ampie potrebbero in parte favorire soprattutto a inizio giornata il medio Adriatico, la Calabria e la Sicilia. Per il resto prevarranno ancora le nuvole. Al mattino qualche pioggia possibile tra il Levante ligure e l’alta Toscana e sulla bassa Campania. Nella seconda parte del giorno rischio di alcuni rovesci nel settore ligure e tendenza a un peggioramento nel resto del Nord con fenomeni molto deboli su Alpi occidentali, Lombardia, Emilia occidentale e, verso sera, anche sul Triveneto. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud con valori oltre la norma e punte vicine ai 25 gradi nelle Isole. Venti meridionali fino a localmente moderati su mari di ponente, Ionio e basso Adriatico.

Giovedì la suddetta intensa perturbazione investirà progressivamente il Nord, il Centro (specie il lato occidentale), la Sardegna e in serata anche la Campania. Più a sud solo nuvole variabile e poche piogge.

Le precipitazioni più abbondanti sono attese su pianura padano-veneta, settore ligure fino all’alta Toscana (qui con forti e insistenti rovesci e temporali e possibili criticità), regioni tirreniche e ovest della Sardegna. Temperature in calo nelle massime, eccetto sull’Adriatico e parte del Sud; clima in generale ancora mite. Molto vento al Centrosud e su tutti i mari con venti meridionali da tesi a forti, localmente anche burrascosi a fine giornata. Mari spesso molto mossi e fino a localmente agitati.

Tra venerdì e sabato 14 l’instabilità, anche se meno diffusa, dovrebbe insistere principalmente al Nordest e nei settori tirrenici; per dettagli più attendibili si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.