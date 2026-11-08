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Meteo: da lunedì 9 diverse fasi di maltempo, con forti venti e clima mite!

Le previsioni meteo per l'inizio della settimana confermano l'arrivo di due diverse perturbazioni, la seconda delle quali piuttosto intensa.
Previsione8 Novembre 2026 - ore 12:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo la breve e parziale tregua delle ultime ore, durante la prossima settimana si faranno strada le correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di marcata variabilità con numerose fasi piovose. Già lunedì 9 si affaccerà la parte più avanzata di una nuova perturbazione (la n.3 di novembre) che porterà piogge al Nord e in Toscana, in estensione martedì 10 anche al resto del Centro e parte del Sud, con residui effetti nella giornata di mercoledì 11.

I dati più aggiornati confermano, poi, un più marcato peggioramento per giovedì 12 a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione (la n.4) che potrà portare precipitazioni intense per lo più al Centro-Nord e venti burrascosi dai quadranti meridionali. Il maltempo dovrebbe proseguire anche venerdì 13, mentre nel fine settimana si dovrebbe assistere a un graduale miglioramento.

Le masse d’aria che accompagneranno questi sistemi nuvolosi saranno relativamente miti, pertanto è atteso un generale rialzo termico, in particolare a metà settimana e soprattutto al Centro-Sud dove le temperature saliranno oltre i valori normali, fino a picchi localmente oltre i 25 gradi. In questa situazione le eventuali nevicate sui monti si verificheranno a quote decisamente elevate. Il miglioramento previsto nel corso del weekend sarà, tuttavia, accompagnato da probabili infiltrazioni di aria più fredda che daranno luogo a un ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per lunedì 9 novembre

Prevalenza di cielo nuvoloso, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Est. Piogge già dal mattino su Liguria, Emilia occidentale e alta Toscana, in graduale estensione alla Lombardia e successivamente anche al Nord-Est. Nelle poche aree montuose interessate dalle precipitazioni la neve cadrà a quote alte, oltre 1700-2000 metri nelle Alpi.

Temperature massime in leggero calo al Nord; lievi rialzi al Centro e soprattutto sulle isole maggiori dove raggiungeranno punte di 22-24 gradi a causa del rinforzo dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per martedì 10 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto; piogge sparse su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Venezie regioni centrali, nord Campania e ovest Sardegna, anche a carattere di rovescio sulle coste toscane. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al Sud, eccetto in Calabria, e al nord-est della Sardegna; possibili temporali nelle regioni centrali tirreniche; graduali schiarite su alto Piemonte, alta Lombardia e Sicilia.

Temperature in generale rialzo; valori oltre la media in molte aree del Centro-Sud, con picchi di 24-26 gradi sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo sulle regioni centro-meridionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Novembre ore 22:14

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