Meteo, si apre una settimana decisamente movimentata

Durante la settimana si faranno strada le correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di marcata variabilità con numerose fasi piovose. Già oggi, lunedì 9 novembre, si affaccerà la parte più avanzata di una nuova perturbazione (la n.3 di novembre) che porterà piogge al Nord e in Toscana, in estensione martedì 10 anche al resto del Centro e parte del Sud, con residui effetti nella giornata di mercoledì 11. I dati più aggiornati confermano, poi, un più marcato peggioramento per giovedì 12 a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione (la n.4) che potrà portare precipitazioni intense per lo più al Centro-Nord e venti burrascosi dai quadranti meridionali.

Il maltempo dovrebbe proseguire anche venerdì 13, mentre nel fine settimana si dovrebbe assistere a un graduale miglioramento.

Le masse d’aria che accompagneranno questi sistemi nuvolosi saranno relativamente miti, pertanto è atteso un generale rialzo termico, in particolare a metà settimana e soprattutto al Centro-Sud dove le temperature saliranno oltre i valori normali, fino a picchi localmente oltre i 25 gradi. In questa situazione le eventuali nevicate sui monti si verificheranno a quote decisamente elevate. Il miglioramento previsto nel corso del weekend sarà, tuttavia, accompagnato da probabili infiltrazioni di aria più fredda che daranno luogo a un ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per lunedì 9 novembre

Prevalenza di cielo nuvoloso, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Est. Piogge già dal mattino su Liguria, Emilia occidentale e nord della Toscana, in graduale estensione alla Lombardia e successivamente al resto dell’Emilia Romagna e alle regioni del Nord-Est. Nelle poche aree montuose interessate dalle precipitazioni la neve cadrà a quote alte, oltre 1700-2000 metri nelle Alpi.

Temperature massime in leggero calo al Nord; lievi rialzi al Centro e soprattutto sulle due Isole maggiori dove raggiungeranno punte di 22-24 gradi a causa del rinforzo dei venti di Scirocco. Mossi i mari di ponente, eccetto il Tirreno sudorientale, lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Le previsioni meteo per martedì 10 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto; piogge sparse su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Venezie, regioni centrali, nord della Campania e ovest della Sardegna, anche a carattere di rovescio sulle coste toscane. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al Sud, eccetto in Calabria, e al nord-est della Sardegna; possibili temporali nelle regioni centrali tirreniche. Graduali schiarite su alto Piemonte, alta Lombardia e Sicilia.

Temperature in generale rialzo; valori oltre la media in molte aree del Centro-Sud, con picchi di 24-26 gradi sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo sulle regioni centro-meridionali.