Meteo 9 novembre: al via una settimana segnata da clima mite e maltempo!

Dopo la breve e parziale tregua delle ultime ore, durante la prossima settimana si faranno strada le correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di marcata variabilità con numerose fasi piovose. Già oggi (lunedì 9) si affaccerà la parte più avanzata di una nuova perturbazione (la n.3 di novembre) che porterà piogge al Nord e in Toscana, in estensione martedì 10 anche al resto del Centro e parte del Sud, con residui effetti nella giornata di mercoledì 11.

I dati più aggiornati confermano, poi, un più marcato peggioramento per giovedì 12 a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione (la n.4) che potrà portare precipitazioni intense per lo più al Centro-Nord e venti burrascosi dai quadranti meridionali. Il maltempo dovrebbe proseguire anche venerdì 13, mentre nel fine settimana si dovrebbe assistere a un graduale miglioramento.

Le masse d’aria che accompagneranno questi sistemi nuvolosi saranno relativamente miti, pertanto è atteso un generale rialzo termico, in particolare a metà settimana e soprattutto al Centro-Sud dove le temperature saliranno oltre i valori normali, fino a picchi localmente oltre i 25 gradi. In questa situazione le eventuali nevicate sui monti si verificheranno a quote decisamente elevate. Il miglioramento previsto nel corso del weekend sarà, tuttavia, accompagnato da probabili infiltrazioni di aria più fredda che daranno luogo a un ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 9 novembre

Prevalenza di cielo nuvoloso, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Est. Piogge già dal mattino su Liguria, Emilia occidentale e alta Toscana, in graduale estensione alla Lombardia e successivamente anche al Nord-Est. Nelle poche aree montuose interessate dalle precipitazioni la neve cadrà a quote alte, oltre 1700-2000 metri nelle Alpi.

Temperature massime in leggero calo al Nord; lievi rialzi al Centro e soprattutto sulle isole maggiori dove raggiungeranno punte di 22-24 gradi a causa del rinforzo dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per martedì 10 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto; piogge sparse su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Venezie regioni centrali, nord Campania e ovest Sardegna, anche a carattere di rovescio sulle coste toscane. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al Sud, eccetto in Calabria, e al nord-est della Sardegna; possibili temporali nelle regioni centrali tirreniche; graduali schiarite su alto Piemonte, alta Lombardia e Sicilia.

Temperature in generale rialzo; valori oltre la media in molte aree del Centro-Sud, con picchi di 24-26 gradi sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo sulle regioni centro-meridionali.