Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre

Dal punto di vista meteo, gli ultimi giorni della settimana si prospettano piuttosto movimentati. Le temperature, inizialmente miti, si abbasseranno per effetto di venti più freddi da nordest soprattutto al Nord e sul settore adriatico centrale.

In particolare, venerdì 13 novembre il tempo in miglioramento al Nord-Ovest, mentre nel resto del Nord sono attese ancora alcune piogge, specie in Emila e sull’estremo Nord-Est. Rovesci sparsi coinvolgeranno le regioni tirreniche centrali e la Campania, con fenomeni più insistenti nelle zone interne a ridosso dell’Appennino. Il clima sarà ancora mite su gran parte del Paese. I venti di libeccio saranno forti sul mar Ligure, sul Tirreno centro settentrionale e sui mari attorno alla Sardegna; giornata ventosa anche su molti settori del Centro-Sud e sull’alto mare Ionio. La sera venti intensi di bora a Trieste e sull’alto mare Adriatico.

La tendenza meteo per il weekend del 14 e 15 novembre

La tendenza meteo per il weekend mostra probabili schiarite, sabato, al Nord e sull’alta Toscana. Nel resto del Paese il tempo sarà variabile, con maggiore probabilità di piogge su Sardegna occidentale, Calabria tirrenica, Campania, Abruzzo e Lazio. Soffieranno intensi venti di bora tra la notte e il mattino sull’area dell’Adriatico settentrionale. Le temperature saranno in diminuzione, specialmente sulle regioni centrali adriatiche e al Nord.

Nello scenario più probabile per domenica i modelli prevedono nuovamente l’ingresso di correnti umide occidentali, premessa di piogge soprattutto per le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale, il settore ovest della Sardegna.