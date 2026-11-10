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Meteo, treno di perturbazioni sull'Italia: martedì piogge soprattutto al Centro-Nord. Le previsioni dal 10 novembre

Condizioni meteo instabili sull'Italia, nel mirino di una serie di perturbazioni atlantiche: la più intensa arriva nella notte tra mercoledì e giovedì
Previsione10 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un intenso flusso di correnti occidentali umide e temperate continua a influenzare le condizioni meteo nel nostro Paese indirizzando verso il Mediterraneo e l’Italia diverse perturbazioni atlantiche, che oggi e nei prossimi giorni saranno responsabili di maltempo in molte zone, con piogge e vento anche di forte intensità. La prima di queste perturbazioni è giunta alla fine di lunedì e completerà il suo passaggio entro le prime ore di mercoledì.
Seguirà un effimero e parziale miglioramento, mentre i dati più aggiornati confermano un peggioramento più marcato e diffuso tra mercoledì notte e venerdì, associato all’arrivo dal Portogallo di un intenso ciclone (perturbazione n.4). Secondo le attuali proiezioni, le piogge coinvolgeranno gran parte del Paese, ma saranno da monitorare le regioni del Nord e quelle del versante tirrenico dove le precipitazioni abbondanti e i possibili nubifragi potranno generare situazioni di criticità per frane, smottamenti e allagamenti. Sono attesi anche venti burrascosi dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni meteo per martedì 10 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Piogge sparse su Alpi occidentali, Lombardia meridionale e orientale, Emilia Romagna, Venezie, regioni centrali, Campania e nord della Puglia, anche a carattere di rovescio tra Liguria e alta Toscana. Nel pomeriggio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tra Liguria, Toscana e Lazio; piogge più deboli in Emilia Romagna, Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica; schiarite su Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Isole.

Temperature in generale rialzo; valori oltre la media in molte aree del Centro-Sud, con picchi di 25-26 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti meridionali in moderato rinforzo sulle regioni centro-meridionali. Molto mossi i mari del Centro-Nord e intorno alla Sardegna; da poco mossi a localmente un po’ mossi quelli meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 novembre

Su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia tempo soleggiato, salvo velature passeggere. Tempo discreto anche in Sardegna, con qualche banco nuvoloso più frequente. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, salvo temporanee schiarite nel pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta. Precipitazioni per lo più deboli, sparse e intermittenti al Nord, in Toscana e in Umbria: fenomeni più frequenti, localmente anche più intensi, su Liguria di levante, alta Toscana, Emilia, basso Veneto e Venezia Giulia.

Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, con valori ovunque ben oltre la norma: fino a 20-23 gradi, ma con picchi di 25 e poco oltre su Puglia, Basilicata orientale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti meridionali da moderati a tesi sui mari di ponente, su Ionio e basso Adriatico con mari generalmente mossi o molto mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 10 Novembre ore 14:43

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