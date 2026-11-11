Meteo, forte maltempo giovedì 12 novembre: rischio nubifragi e venti di burrasca, le zone più esposte

Domani una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), in arrivo dalla Spagna, investirà il nostro Paese e porterà piogge diffuse e abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con la possibilità di veri e propri nubifragi, specie in alcuni settori.

Questa perturbazione attraverserà velocemente la Penisola e sarà seguita, in rapida sequenza, da un altro impulso perturbato (perturbazione numero 5 di novembre) che, proveniente dal Nord Europa, investirà il nostro Paese nella giornata di venerdì, portando nuove abbondanti piogge sempre soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Durante la fase di maltempo attesa tra domani e venerdì, saranno possibili accumuli particolarmente importanti (anche oltre i 200 l/m2), mentre venti di burrasca spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Sulle Alpi cadrà anche la neve, ma solo a quote elevate, in generale oltre 1500-2000 metri. Nonostante il maltempo le temperature nei prossimi giorni rimarranno costantemente oltre la norma, soprattutto al Sud e Isole, dove si potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 novembre

Domani molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse su quasi tutte le regioni a eccezione del versante orientale della Sardegna e delle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con isolati acquazzoni sulla Campania e, in serata, anche su Puglia e Calabria Tirrenica.

Nel corso del giorno elevato rischio di nubifragi, specie in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.

Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra della norma, specie al Sud e Isole, dove saranno quasi dappertutto comprese fra 22 e 27 gradi. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari fino ad agitati, con mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Venerdì prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nelle regioni tirreniche e in Sardegna: valori comunque al di sopra della norma in gran parte d’Italia.