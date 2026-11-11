FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, forte maltempo giovedì 12 novembre: rischio nubifragi e ve...

Meteo, forte maltempo giovedì 12 novembre: rischio nubifragi e venti di burrasca, le zone più esposte

Tra domani e venerdì due perturbazioni investiranno l'Italia, portando piogge intense e abbondanti con il rischio di nubifragi e criticità. Attenzione anche al vento
Previsione11 Novembre 2026 - ore 11:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione11 Novembre 2026 - ore 11:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Domani una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), in arrivo dalla Spagna, investirà il nostro Paese e porterà piogge diffuse e abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con la possibilità di veri e propri nubifragi, specie in alcuni settori.
Questa perturbazione attraverserà velocemente la Penisola e sarà seguita, in rapida sequenza, da un altro impulso perturbato (perturbazione numero 5 di novembre) che, proveniente dal Nord Europa, investirà il nostro Paese nella giornata di venerdì, portando nuove abbondanti piogge sempre soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Durante la fase di maltempo attesa tra domani e venerdì, saranno possibili accumuli particolarmente importanti (anche oltre i 200 l/m2), mentre venti di burrasca spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Sulle Alpi cadrà anche la neve, ma solo a quote elevate, in generale oltre 1500-2000 metri. Nonostante il maltempo le temperature nei prossimi giorni rimarranno costantemente oltre la norma, soprattutto al Sud e Isole, dove si potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi

Le previsioni meteo per giovedì 12 novembre

Domani molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse su quasi tutte le regioni a eccezione del versante orientale della Sardegna e delle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con isolati acquazzoni sulla Campania e, in serata, anche su Puglia e Calabria Tirrenica.
Nel corso del giorno elevato rischio di nubifragi, specie in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.

Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra della norma, specie al Sud e Isole, dove saranno quasi dappertutto comprese fra 22 e 27 gradi. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari fino ad agitati, con mareggiate sulle coste esposte

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Venerdì prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nelle regioni tirreniche e in Sardegna: valori comunque al di sopra della norma in gran parte d’Italia.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo e rischio nubifragi, ma con un clima insolitamente mite. Le previsioni meteo da mercoledì 11 novembre
    Previsione11 Novembre 2026

    Maltempo e rischio nubifragi, ma con un clima insolitamente mite. Le previsioni meteo da mercoledì 11 novembre

    L'Italia è nel mirino di un treno di perturbazioni: tre in transito tra oggi e sabato, con forte maltempo e venti di burrasca
  • Meteo, due perturbazioni verso l'Italia: in arrivo forte maltempo e rischio nubifragi. Le previsioni dall'11 novembre
    Previsione11 Novembre 2026

    Meteo, due perturbazioni verso l'Italia: in arrivo forte maltempo e rischio nubifragi. Le previsioni dall'11 novembre

    Nuova fase di maltempo in vista: piogge intense e rischio di nubifragi e criticità, attenzione anche al vento
  • Meteo, nuova fase di maltempo in vista: le previsioni da mercoledì 11 novembre
    Previsione10 Novembre 2026

    Meteo, nuova fase di maltempo in vista: le previsioni da mercoledì 11 novembre

    Nuove perturbazioni verso l'Italia: porteranno forte maltempo soprattutto tra domani e venerdì, con il rischio di nubifragi e criticità
  • Meteo, treno di perturbazioni sull'Italia: martedì piogge soprattutto al Centro-Nord. Le previsioni dal 10 novembre
    Previsione10 Novembre 2026

    Meteo, treno di perturbazioni sull'Italia: martedì piogge soprattutto al Centro-Nord. Le previsioni dal 10 novembre

    Condizioni meteo instabili sull'Italia, colpita da diverse perturbazioni atlantiche: la più intensa arriva nella notte tra mercoledì e giovedì
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Tendenza11 Novembre 2026
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Sabato l'afflusso di correnti più fresche determinerà un sensibile calo termico, soprattutto al Nord e nel versante Adriatico. La tendenza meteo
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Tendenza10 Novembre 2026
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Arrivano venti più freddi da nord-est, con temperature in calo e nuove piogge: gli aggiornamenti meteo
Meteo, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, intensa fase di maltempo
Tendenza9 Novembre 2026
Meteo, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, intensa fase di maltempo
Attese precipitazioni diffuse, insistenti, in grado di produrre consistenti accumuli di pioggia al Nord e nelle zone tirreniche. La massa d’aria rimarrà mite
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Novembre ore 14:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154